Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung wegen Feiertagen in USA und China

16.02.26 18:09 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Ohne Impulse von den wichtigen Aktienmärkten Chinas und der Vereinigten Staaten hat sich an Europas Börsen zum Wochenauftakt nicht viel getan. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone schloss am Montag mit 0,11 Prozent im Minus. Mit 5.978,88 Punkten zum Schlusskurs konnte das Börsenbarometer die runde Marke von 6.000 Zählern nur vorübergehend überwinden.

An den Börsen Chinas, Südkoreas und der USA wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt. Damit fehlten den europäischen Handelsplätzen sowohl Impulse als auch Börsenumsätze.

Außerhalb der Eurozone schnitten die Börsen am Montag etwas besser ab: So stieg der britische Leitindex FTSE 100 um 0,26 Prozent auf 10.473,69 Zähler. Der schweizerische SMI konnte den jüngsten Rekordlauf fortsetzen, er stieg um 0,41 Prozent auf 13.656,00 Punkte./bek/he