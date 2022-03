Aktien Europa Schluss: Wieder abwärts wegen Ukraine-Krieg und Geldpolitik

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Kaum Fortschritte in den Gesprächen zwischen den Kriegsparteien Russland und Ukraine sowie die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik in der Eurozone haben die Investoren am Donnerstag Nerven gekostet. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex für die Eurozone verlor 3,04 Prozent auf 3651,39 Punkte, nachdem er zur Wochenmitte noch um mehr als sieben Prozent nach oben geschossen war. Hoffnungsschimmer im Krieg in der Ukraine und die nachgebenden Rohstoff- und Energiepreise hatten Aktienkäufe ausgelöst.

Der französische CAC 40 gab am Donnerstag um 2,83 Prozent auf 6207,20 Zähler nach. Das Minus für den britischen FTSE 100 fiel mit 1,27 Prozent auf 7099,09 Punkte geringer aus. Hier verhinderten die Kursgewinne von Bergwerkskonzernen wie Glencore, Antofagasta und Anglo American noch größere Verluste./bek/he