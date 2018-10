Aktien Europa Schluss: Zins- und Italiensorgen drücken die Kurse weiter

PARIS/LONDON/MAILAND (dpa-AFX) - Auch zum Auftakt der neuen Woche haben Europas wichtigste Aktienmärkte unter den Sorgen um den italienischen Staatshaushalt gelitten. Zudem drückten die in den vergangenen Tagen gestiegenen US-Zinsen weiter aufs Gemüt der Anleger. Steigende Anleiherenditen machen festverzinsliche Wertpapiere tendenziell attraktiver gegenüber risikoreicheren Aktien. Am Montag fehlten vom US-Anleihemarkt allerdings die Impulse. Er blieb wegen eines Feiertags geschlossen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) verlor 1,07 Prozent auf 3309,72 Punkte. Der französische CAC 40 sank um 1,10 Prozent auf 5300,25 Zähler. Für den britischen FTSE 100 ging es um 1,16 Prozent auf 7233,33 Punkte nach unten.

Besonders unter Druck standen italienische Aktien angesichts der Sorgen um die Haushaltslage in dem südeuropäischen Land und der Finanzpläne der Regierung in Rom. Der Mailänder FTSE-MIB-Index büßte 2,43 Prozent ein. Innenministers Matteo Salvini bezeichnete EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Haushaltskommissar Pierre Moscovici als "wahre Feinde" Europas. Er verschärfte so noch einmal den Haushaltskonflikt mit der EU./ajx/fba