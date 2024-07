Aktien Europa Schluss: Zinssenkungshoffnungen treiben den EuroStoxx weiter an

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Freitag seine jüngste Erholung deutlich beschleunigt. Laut dem Marktexperten Andreas Lipkow konzentrierten sich die Anleger zum Wochenschluss auf positive Aspekte wie die anziehenden Exporte Chinas, die tendenziell nachlassende Inflation und die anhaltenden Zinssenkungshoffnungen in den Vereinigten Staaten. Diese hatten am Nachmittag nach schwachen US-Konjunkturdaten neue Nahrung erhalten. So hat sich die von der Universität Michigan erhobene Stimmung der Verbraucher im Juli unerwartet eingetrübt.

Der Eurozonen-Leitindex schloss 1,34 Prozent im Plus bei 5.043,02 Punkten und erreichte damit das Niveau von Anfang Juni. Auf Wochensicht ergibt sich ein Gewinn von 1,28 Prozent.

Der französische CAC 40 kletterte am Freitag um 1,27 Prozent auf 7.724,32 Zähler in die Höhe. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,36 Prozent auf 8252,91 Punkte nach oben./la/he