Aktien Europa: Schwach - Öl- und Rohstoffwerte unter Druck

Heute im Fokus

DAX sinkt deutlich -- ABOUT YOU vermeldet noch größeren Verlust als erwartet -- VW nimmt mit Porsche-IPO Milliarden ein -- Vitesco, BASF, Givaudan im Fokus

Vitesco will mit Herstellung von Elektroauto-Teilen stark wachsen. Airbus steigerte im September die Anzahl an ausgelieferten Flugzeugen. QIAGEN und Bio-Rad Laboratories ziehen offenbar Zusammenschluss in Erwägung. VW nimmt mit Porsche-IPO Milliarden ein - Banken konnten Porsche-Stützkäufe wegen guter Kursentwicklung frühzeitig einstellen. Streik bei Amazon in Leipzig hat am Dienstagmorgen begonnen.