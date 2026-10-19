Aktien Europa: Schwacher Wochenstart - Doch Tech-Titel stabilisieren sich weiter

19.10.26 11:45 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Montag einen schwachen Wochenstart hingelegt. Gegen Mittag sank der EuroStoxx 50 um 0,98 Prozent auf 6.144 Punkte. Damit setzte der Leitindex der Eurozone seinen Schaukelkurs fort.

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Der Schweizer Leitindex SMI zollte seinem Höhenflug der vergangenen Tage etwas Tribut - er verlor 0,49 Prozent auf 14.321 Punkte. Ähnlich sah es beim britischen FTSE 100 aus, der um 0,91 Prozent auf 10.783 Punkte nachgab.

Der französische CAC 40 büßte angesichts der anhaltenden Proteste deutlichere 1,31 Prozent auf 7.852 Punkte ein. Damit steht die jüngste Erholung auf der Kippe. Präsident Emmanuel Macron versprach am Wochenende ein Eingehen auf die Nöte der Bevölkerung, allerdings ohne konkrete Zusagen zu machen. Ein Thema der Massendemonstrationen am Samstag waren die hohen Lebenshaltungskosten.

Im marktbreiten Stoxx Europe 600 hielten sich die Technologiewerte mit einer weiteren Stabilisierung noch am besten. Sie hatten schon am Freitag der anhaltenden Talfahrt der US-Tech-Börse Nasdaq getrotzt.

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Auch dort ist inzwischen aber Besserung in Sicht - "weil Anleger nach dem Ausverkauf wieder zugreifen", wie Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker etoro schrieb. "Die Erholung bleibt jedoch anfällig", warnte er. "Anleger hinterfragen, ob die hohen Investitionen in KI-Infrastruktur ausreichend Rendite bringen."

Am stärksten unter Druck standen zu Wochenbeginn die Aktien von Banken, Rohstoff- und Autounternehmen.

Außerhalb der großen Indizes verloren die zuletzt erholten Titel von Lindt & Sprüngli (Lindt) 0,9 Prozent. Damit hielt sich die Kursreaktion auf den Rauswurf von Unternehmenschef Adalbert Lechner nach zwei Umsatzwarnungen binnen eines Jahres in Grenzen. Vor zwei Wochen hatten die Aktien des Schokoladenherstellers den tiefsten Stand seit sechs Jahren markiert./gl/jha/