DAX24.925 -0,3%Est506.290 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3000 +4,0%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.910 +1,3%Euro1,1460 -0,1%Öl79,36 -1,3%Gold4.209 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX rutscht unter 25.000 Punkte -- HOCHTIEF springt in den DAX -- DroneShield, Infineon, Intel, Micron, Siemens Energy, LG, SK hynix, Rheinmetall, Tesla im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag
ASTA-Aktie nach SDAX-Aufnahme unter Druck: Rekordrally verliert an Schwung ASTA-Aktie nach SDAX-Aufnahme unter Druck: Rekordrally verliert an Schwung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Europa: Schwäche geht weiter - Starmer-Rücktritt lässt Börse kalt

22.06.26 12:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Euronext NV
146,30 EUR 1,50 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
6.290,1 PKT -3,0 PKT -0,05%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Aktienindizes haben am Montag weitere moderate Verluste verbucht. In London, wo der britische Premierminister Keir Starmer seinen Rücktritt als Parteichef bekanntgab, kamen die Kurse ebenfalls wenig von der Stelle. Bis zur Wahl eines Nachfolgers aus den eigenen Reihen will Starmer als Regierungschef im Amt bleiben. Mit seinem Abschied beugte er sich dem seit Monaten anhaltenden Druck aus seiner Partei.

Gegen Mittag verbuchte der EuroStoxx 50 ein Minus von 0,13 Prozent auf 6.285 Punkte. Am Freitag hatte der Leitindex der Eurozone eine starke Börsenwoche mit einem weiteren Rekordhoch gekrönt, dann aber mit Verlusten geschlossen. Außerhalb der Eurozone sank der Schweizer SMI um 0,43 Prozent auf 13.715 Punkte. Damit hängt das Börsenbarometer weiter in der engen Handelsspanne der vergangenen Tage fest. Der britische FTSE 100 verlor 0,05 Prozent auf 10.358 Punkte.

Im europäischen Sektortableau (Stoxx Europe 600) waren Technologiewerte wieder einmal am meisten gefragt. Sie folgten damit der Branchenstärke in Asien. Über Nacht wurde von Fortschritten bei den Verhandlungen zur Beilegung des Iran-Kriegs berichtet, was vor allem technologielastige Börsen wie etwa in Japan oder Taiwan stützte.

Die Aktien der Chipkonzerne SK hynix und TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) legten deutlich zu. Im EuroStoxx und im französischen CAC 40 zählten Infineon, ASML (ASML NV) und STMicro (STMicroelectronics) zu den größten Gewinnern.

Im moderat freundlichen Reise- und Freizeitsektor konnten sich die Anleger von easyJet über ein Kursplus von 2,5 Prozent auf knapp 517 Pence freuen. Die britische Billigfluggesellschaft lehnte dem Interessenten Castlelake zufolge auch ein drittes unverbindliches Übernahmeangebot des US-Investors ab. Castlelake habe Easyjet am 20. Juni angeboten, alle Aktien für 625 Pence je Anteilsschein in bar zu übernehmen, teilte Castlelake mit. Der Easyjet-Verwaltungsrat hatte zuvor bereits Offerten über 560 und 600 Pence zurückgewiesen. Nun haben die Amerikaner bis zum 26. Juni Zeit, ein verbindliches Übernahmeangebot zu unterbreiten oder ihr Angebot zurückzuziehen.

Der Index der Öl- und Gaskonzerne knüpfte an seine Stabilisierung nach den vorangegangenen Verlusten an, obwohl es für die Ölpreise weiter nach unten ging.

Auf den Verkaufszetteln ganz oben standen dagegen die Aktien von Medienunternehmen, Autowerten, Konsumgüterherstellern sowie Bau- und Baustoffefirmen./gl/jha/

Nachrichten zu Euronext NV

DatumMeistgelesen

Analysen zu Euronext NV

DatumRatingAnalyst
16.06.2022Euronext NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2021Euronext NV BuyUBS AG
09.11.2021Euronext NV BuyDeutsche Bank AG
30.09.2021Euronext NV NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2021Euronext NV OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
16.06.2022Euronext NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2021Euronext NV BuyUBS AG
09.11.2021Euronext NV BuyDeutsche Bank AG
06.08.2021Euronext NV OutperformCredit Suisse Group
24.05.2021Euronext NV buyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.09.2021Euronext NV NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.04.2021Euronext NV NeutralUBS AG
11.02.2021Euronext NV NeutralUBS AG
12.10.2020Euronext NV NeutralUBS AG
22.09.2020Euronext NV Equal weightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
19.11.2019Euronext NV SellUBS AG
13.05.2019Euronext NV SellUBS AG
05.11.2018Euronext NV SellUBS AG
14.08.2018Euronext NV SellUBS AG
23.05.2018Euronext NV SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Euronext NV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen