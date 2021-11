Aktien Europa: Stabilisierung nach Kursrückschlag - Versorger gefragt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Donnerstag ihre jüngste, von Pandemie- und Inflationssorgen ausgelöste Talfahrt zunächst gestoppt. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex der Eurozone gewann am Vormittag 0,37 Prozent auf 4292,16 Punkte. In Paris legte der CAC 40 um 0,29 Prozent auf 7062,77 Punkte zu. Der FTSE 100 in London verbuchte ein Plus von 0,19 Prozent auf 7300,34 Punkte.

Impulse sind eher rar, auch weil die US-Börsen an diesem Donnerstag wegen des "Thanksgiving"-Feiertags geschlossen bleiben und viele Investoren dort bereits in einem verlängerten Wochenende sind. Laut dem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung wollten einige Notenbanker angesichts des Preisauftriebs eine schnellere Reduzierung der Anleihekäufe als bisher geplant. An den New Yorker Börsen hinterließ dies am Vortag aber keine negativen Spuren. Sie zeigten sich robust.

Unter den europäischen Stoxx-600-Branchen waren die Versorger am vorletzten Handelstag der Woche vorne mit plus 1,5 Prozent. Enel bauten ihren Vortagesgewinn um 2,5 Prozent aus und nehmen allmählich wieder Kurs auf ihr Zwischenhoch von Anfang des Monats. Die Italiener hatten am Dienstag Milliardeninvestitionen in erneuerbare Energien angekündigt. RWE-Aktien stiegen im Dax um fast 4 Prozent. Hier kommen die Klima-Pläne der deutschen Ampel-Koalition gut an.

Auch Technologiewerte waren gefragt, nachdem sich am US-Aktienmarkt zur Wochenmitte jene ebenfalls ein Stück weit von ihrem jüngsten Rückschlag erholt hatten. Im EuroStoxx lagen die Anteile des Zahlungsabwicklers Adyen (Adyen BV Parts Sociales) vorne mit plus 3,2 Prozent.

Erneut schwach mit minus 1,9 Prozent präsentierte sich der Reise- und Freizeitsektor. Die neue Corona-Welle hält die Anleger hier zurück.

Hotel-Aktien verbuchten allerdings gegen den Trend teils klare Gewinne, etwa Intercontinental Hotels (InterContinental Hotels Group) mit plus 1,2 Prozent und Melia Hotels (MELIA HOTELS INTERNATIONAL) mit plus 2,7 Prozent. Die Investmentbank Jefferies hatte die Titel hochgestuft. Analyst James Wheatcroft favorisiert mit Blick auf 2022 im Tourismussektor nun neben Papieren von Glücksspielanbietern auch Hotel-Aktien. Er begründete dies mit der post-pandemischen Erholung.

Die Valneva-Aktien (Valneva) sprangen auf ein Hoch seit Ende August. Zuletzt gewannen sie 6,5 Prozent. Damit rückt das ebenfalls Ende August markierte Rekordhoch von 25,20 Euro wieder näher. Valneva profitiert von der Nachfrage nach Impfstoffen gegen Covid./ajx/mis