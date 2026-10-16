DAX 25.642 +1,0%ESt50 6.212 +0,7%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,89 -1,0%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 72.937 -0,4%Euro 1,1261 +0,4%Öl 106,1 +0,2%Gold 4.174 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien Europa: Stabilisierung vor dem Wochenende

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An den europäischen Aktienmärkten ist es am Freitag leicht nach oben gegangen. Sie reagierten damit auf positive Vorgaben. "Nach den turbulenten vergangenen Tagen hat sich die Stimmung etwas aufgehellt, nachdem an der Wall Street gestern vor allem die Standardwerte zulegen konnten, während die Technologiewerte ihre anfänglichen Verluste fast vollständig aufholten", stellte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarktes fest.

Werbung

Der EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,65 Prozent auf 6.208,12 Punkte. Außerhalb der Euroregion legte der Schweizer Leitindex SMI um 0,12 Prozent auf 14.366,28 Punkte zu. Der britische FTSE 100 verlor dagegen 0,13 Prozent bei 10.826,60 Punkte. Kursverluste der Öl- und Pharmawerte belasteten leicht.

Neben Technologiewerten, die sich von den Vortagesverlusten erholten, waren Titel aus klassischen Branchen wie Auto, Einzelhandel und Industriegüter gefragt. Rüstungsaktien setzten ihre Erholung fort. Bereits zum Wochenstart hatte sich die Stimmung der Anleger für Rüstungswerte nach positiven Kommentaren der Experten von Morgan Stanley aufgehellt. Die Analysten der US-Bank rechnen im Verteidigungssektor zum Jahresende mit einem Anstieg der Aufträge aus dem Bundeshaushalt. Dies könnte zu einer saisonalen Rally im Sektor führen und das Vertrauen in die Umsetzung der Ziele im Jahr 2027 stärken, hatte es geheißen. Unter anderem gewannen Thales 2,6 Prozent und Rheinmetall knapp fünf Prozent.

Der französische Elektrotechnik-Konzern Schneider Electric erhöhte nach einem starken dritten Quartal erneut seine Jahresziele. Die Aktie legte zunächst zu, fiel zuletzt aber um 1,5 Prozent. Das Quartal sei stark ausgefallen, die erhöhten Ziele lägen aber im Rahmen dessen, was sich der Markt zuletzt ohnehin schon versprochen habe, schrieb Phil Buller von der US-Großbank JPMorgan. Laut dem Experten droht für die Übernahme des US-Softwarespezialisten PTC zudem eine Kapitalerhöhung.

Werbung

Unter den kleineren Werten aus der Schweiz setzten Aktien von DocMorris ihre Aufwärtsbewegung mit sieben Prozent Aufschlag fort. Sie reagierte damit auf positive Analystenstimmen nach den Zahlen am Vortag. Die Online-Apotheke hatte im dritten Quartal das Wachstum deutlich beschleunigt./mf/jha/

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.