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Aktien Europa: Verhaltene Erholung - Anleger bleiben vorsichtig

21.04.26 12:07 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag leicht zugelegt und sich damit von den Vortagesverlusten etwas erholt. Zu stärkeren Gewinnen reichte es allerdings nicht. "Am Mittwochabend Washingtoner Zeit läuft die Feuerpause aus - dass Donald Trump eine Verlängerung ohne handfesten Deal als 'sehr unwahrscheinlich' tituliert, trägt nicht gerade zur Beruhigung bei", hieß es in einer Einschätzung des Analysedienstes Index-Radar. Andererseits stützten die rückläufigen Ölpreise und Hoffnungen auf neue Gespräche zwischen Iran und den USA. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hatte den USA zwar Vorwürfe gemacht, eine neue Verhandlungsrunde aber nicht explizit ausgeschlossen.

Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, legte am Mittag um 0,46 Prozent auf 6.010,40 Punkte zu. Außerhalb des Euroraums verlor der Schweizer SMI 0,11 Prozent auf 13.269,09 Zähler. Der britische FTSE 100 zog um 0,12 Prozent auf 10.622,02 Punkte an.

Die Veränderungen der Einzelsektoren waren überschaubar und bewegten sich im Nachkommabereich. Stärkster Verlierer waren die Nahrungsmittelwerte. Hier standen Aktien von AB Foods (Associated British Foods) unter Druck und verloren 3,4 Prozent. Nach monatelangen Erwägungen hatte der Mischkonzern seine Aufspaltung beschlossen. Die Briten wollen die Modekette Primark (Associated British Foods) nun definitiv von ihren Lebensmittelaktivitäten abspalten. Künftig sollen beide Unternehmen separat an der Börse gelistet werden. Derweil hatte das schwierige wirtschaftliche Umfeld AB Foods in seinem ersten Geschäftshalbjahr einen kräftigen Gewinnrückgang eingebrockt.

Im Rüstungssektor gaben Thales nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal um über vier Prozent nach. Die Analysten von JPMorgan sprachen von einer durchwachsenen Entwicklung. Aktien der ebenfalls im Rüstungssegment tätigen französischen SAFRAN sanken um 2,5 Prozent. Das Analysehaus Jefferies hatte den Wert von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 350 auf 310 Euro gesenkt.

Besser lagen dagegen die Technologiewerte im Rennen. ASML (ASML NV) profitierten von guten Vorgaben aus Fernost, wo Halbleiterwerte gefragt waren. SAP (SAP SE) setzten ihre Erholungsbewegung mit einem Prozent Gewinn fort./mf/nas