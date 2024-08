Aktien Europa: Verluste - Bankwerte unter Druck

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag wieder nachgegeben. Damit setzte sich die schwankende Bewegung der Vortage fort. Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,78 Prozent auf 4.834,95 Punkte. Der britische FTSE 100 sank um 0,16 Prozent auf 8.354,60 Punkte. In der Schweiz fand wegen eines Feiertages kein handel statt.

Die guten Vorgaben der Wall Street kamen in Europa nicht an. "Impulse, egal ob in die eine oder andere Richtung, haben derzeit nur einen sehr kurzfristigen Einfluss auf den Markt", stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broler RoboMarkets fest. Die Aussagen der US-Notenbank zu einer möglichen Zinssenkung im September blieben damit ohne anhaltende Wirkung. "Solange die Inflationsrate noch über dem Inflationsziel von zwei Prozent liegt, dürfte die Währungshüter in Washington vorsichtig agieren", dämpfte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank allzu große Zinshoffnungen.

Erneut setzten die Quartalszahlen Akzente. Positiv überraschte dabei AB Inbev (Anheuser-Busch InBev). Die Umsatzenttäuschung sei durch den höheren Gewinn des Brauereikonzerns kompensiert worden, schrieb Analyst James Edwardes Jones von RBC. Die Aktie legte um 0,7 Prozent zu.

Gut kamen auch die Zahlen von Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) an. Der Öl- und Gaskonzern hatte einen überraschend hohen Quartalsgewinn berichtet. Zudem hält das Unternehmen das Tempo seiner Aktienrückkäufe bei. Die Aktie gewann 1,5 Prozent.

Es gab aber auch eine Reihe von Enttäuschungen. Mehr Licht als Schatten hatte der Bankensektor zu bieten. Noch einigermaßen gut hielten sich Credit Agricole (Crédit Agricole) nach einem besser als erwarteten Ergebnis. ING (ING Group) verloren dagegen 1,8 Prozent. Wegen höherer Kosten und einer stark gestiegenen Risikovorsorge hatte die niederländische Bank im zweiten Quartal weniger verdient. Noch stärker erwischte es Societe Generale (Société Générale (Societe Generale)) mit 7,6 Prozent Abschlag. Die Analysten von Oddo-BHF bemängelten die mäßige Qualität des Zahlenwerkes der Franzosen.

Unter den kleineren Werten zogen die Aktien des britischen Triebwerksbauers Rolls-Royce die Blicke auf sich. Nach starken Zahlen zum ersten Halbjahr sprang der Wert um über elf Prozent und markierte damit neue Hochs.