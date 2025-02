Aktien Europa: Weitere Gewinne im günstigen Umfeld - Rüstungswerte gefragt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Montag an seine jüngsten Gewinne angeknüpft und sich dem Rekordhoch weiter angenähert. Der Leitindex der Eurozone legte bis zum Mittag um 0,26 Prozent auf 5.507,73 Punkte zu. Das Rekordhoch aus dem Jahr 2000 von gut 5.522 Punkten ist nicht mehr weit entfernt.

Der Schweizer SMI gewann 0,19 Prozent auf 12.864,18 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ("Footsie") ging es um 0,24 Prozent auf 8.753,63 Punkte nach oben.

Das Umfeld für europäische Aktien bleibt günstig. Institutionelle Investoren wenden sich verstärkt dem Kontinent zu, da der US-Aktienmarkt mittlerweile als recht teuer gilt. Börsianer verweisen zudem darauf, dass die Berichtssaison der europäischen Unternehmen bislang überwiegend erfreulich verlaufe.

Marktanalyst Christian Henke vom Handelshaus IG äußerte sich mit Blick auf die internationalen Handelskonflikte recht zuversichtlich: "Die Anleger jenseits des Atlantiks machen sich hinsichtlich der US-Zölle weitaus mehr Sorgen als die Marktteilnehmer hierzulande." Im Augenblick liefen die US-Börsen den europäischen Pendants hinterher.

Aus Branchensicht waren insbesondere zyklische Branchen gefragt. So zogen Bankaktien mit einem Plus von 1,2 Prozent stark an. Auch Industriegüter, Versicherungswerte und Rohstoffe waren gefragt.

Zudem griffen Anleger bei Rüstungsaktien zu. Am Markt wurde zum einen auf die Münchner Sicherheitskonferenz vom Wochenende sowie die Beratungen zum Ukraine-Kurs der europäischen Länder in Paris an diesem Montag als Treiber verwiesen. Im Fokus stehe die Arbeit an einem neuen Paket zur Steigerung der Rüstungsausgaben und um die Ukraine zu unterstützen, hieß es von der Nachrichtenagentur Bloomberg. Zum anderen drängt US-Präsident Donald Trump auf ein schnelles Ende des Krieges in der Ukraine. Er will bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über eine Lösung für ein Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine sprechen.

Thales (Thales) zogen im Pariser Leitindex CAC 40 um 5,6 Prozent an und stellten so ihr Rekordhoch von Juni 2024 ein. Im EuroStoxx setzten die Papiere von SAFRAN ihre Rekordjagd fort und gewannen zuletzt 1,8 Prozent. In Mailand ging es für Leonardo um 5,5 Prozent hoch. Im "Footsie" hatten die Anteilsscheine von BAE Systems die Nase vorn mit einem Plus von 6,3 Prozent./la/jha/