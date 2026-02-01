DAX24.851 ±0,0%Est505.980 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +2,0%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.464 +1,3%Euro1,1862 -0,1%Öl67,15 -0,6%Gold4.967 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Heidelberg Materials 604700 Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX stabil -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero von Talabat belastet -- pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Blick: Kommt eine neue Shield-TV-Generation? NVIDIA-Aktie im Blick: Kommt eine neue Shield-TV-Generation?
BorgWarner: Die pragmatische Wette auf die Mobilität der Zukunft BorgWarner: Die pragmatische Wette auf die Mobilität der Zukunft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Europa: Wenig bewegt - L'Oreal unter Druck

13.02.26 11:56 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag verhalten tendiert. Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets sprach von Kaufzurückhaltung: "Die Investoren stellen sich vor dem nahenden Wochenende lieber an die Seitenlinien."

Wer­bung

Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,24 Prozent auf 5.997,60 Punkte. Außerhalb der Eurozone stieg der britische Leitindex FTSE 100 um 0,24 Prozent auf 10.427,88 Zähler. Der Schweizer SMI tendierte 0,6 Prozent fester mit 13.614,17 Punkten und verzeichnete ein neues Rekordhoch im Verlauf.

An der Spitze der Einzelsektoren standen die Technologiewerte. Gewinne der Schwergewichte ASML (ASML NV) und SAP (SAP SE) stützten. Aktien des IT-Dienstleisters Capgemini (Cap Gemini) zogen nach Zahlen um fünf Prozent an.

Die Akzente unter den Industriewerten setzten SAFRAN. Der französische Triebwerkshersteller verspricht sich vom Rüstungsboom und der anziehenden Nachfrage von Flugzeugbauern deutliche Gewinnsteigerungen in den kommenden Jahren. Das kam am Markt gut an. Die Aktie gewann zuletzt 7,8 Prozent und kletterte im Verlauf auf ein Rekordhoch.

Wer­bung

Weniger gut kam dagegen das Zahlenwerk eines anderen französischen Standardwertes an: Der Kosmetikkonzern L'Oreal (LOréal) war im vierten Quartal moderater als erwartet gewachsen. Das Geschäft in China blieb schwierig und das Luxusgeschäft schwächelte etwas. Die Aktie büßte 4,4 Prozent ein.

Im nachgebenden Rohstoffsektor fielen Norsk Hydro (Norsk Hydro ASA) um 6,7 Prozent. Die Zahlen des norwegischen Aluminiumproduzenten waren nach Ansicht der Analysten von Jefferies zwar besser als erwartet ausgefallen, der Ausblick gestalte sich aber nur durchwachsen./mf/jha/