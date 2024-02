Aktien Europa: Zurückhaltung nach jüngstem Höhenflug

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag verhalten tendiert. Nach dem jüngsten Anstieg und vor wichtigen US-Konjunkturdaten hielt die am Vortag eingeleitete Konsolidierung an. Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, sprach von einem unentschieden dahin plätscherndem Handelsgeschehen. "Wer investiert ist, bleibt drin", so Molnar. "Und wer nicht, wartet weiter auf die große Korrektur."

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) zog am späten Vormittag um 0,29 Prozent auf 4878,60 Punkte an. Der französische CAC 40 trat unterdessen auf der Stelle. Auch der britische FTSE 100 tendierte wenig verändert.

Am Nachmittag könnten neue US-Daten für etwas Schwung sorgen. "Das Hauptaugenmerk sollte den Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA gelten", hieß es dazu von den Volkswirten der Helaba. "Eine Enttäuschung gegenüber der Konsensschätzung sollte ins Kalkül gezogen werden, sodass die Zinssenkungsspekulation in den USA zumindest nicht kleiner werden dürfte."

Gefragt waren Rohstoffwerte, die sich damit etwas von den vorherigen Abgaben erholten. Auch der Autosektor zog weiter an. Marktexperte Andreas Lipkow verwies auf die "guten Quartalszahlen" des chinesischen Autobauers Li Auto.

Technologiewerte lagen ebenfalls im Plus. Das Schwergewicht ASML (ASML NV) kletterte um 1,4 Prozent. Das US-Analysehaus Bernstein Research hatte die Einstufung nach einem Treffen mit dem Management auf "Outperform" mit einem Kursziel von 890 Euro belassen. Analystin Sara Russo hob den Fokus der Konzernführung auf die Verbesserung der operativen Effizienz in der Produktion und Wartung hervor. Ein hohes Kursziel der US-Bank JPMorgan sorgte unterdessen bei SAP (SAP SE) für Rückenwind.

Unter den französischen Standardwerten ragten Bouygues mit 5,5 Prozent Aufschlag hervor. Die Aktie des Baukonzerns profitierte damit von soliden Zahlen. Auch Bauwerte legten überdurchschnittlich zu./mf/jha/