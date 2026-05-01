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Aktien Europa: Zurückhaltung vor Nvidia-Zahlen - Technologiewerte gefragt

20.05.26 11:51 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Neben der Lage im Nahost-Konflikt richten sich die Blicke der Anleger nun auch auf NVIDIA. Der Halbleiter- und KI-Riese wird am Abend nach US-Handelsschluss Quartalszahlen vorlegen, die am Markt mit Spannung erwartet werden.

"Wenn Nvidia enttäuscht, könnte es ungemütlich werden", sagte Marktexperte Maximilian Wienke vom Broker Etoro. Nvidia sei längst kein normales Unternehmen mehr, sondern der zentrale Taktgeber des globalen KI-Booms. Ein Rekordhoch der Aktien in der Vorwoche lässt darauf schließen, dass die Erwartungen wie immer hoch sind.

Im Iran-Krieg bleibt die Lage indessen angespannt. US-Präsident Donald Trump drohte zuletzt damit, die Angriffe auf den Iran in den kommenden Tagen wieder aufzunehmen, sollte es keine Fortschritte bei den Verhandlungen zur Beendigung des Krieges geben.

Der EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,5 Prozent auf 5.880 Punkte. Außerhalb der Eurozone gab der britische FTSE 100 leicht um 0,1 Prozent nach auf 10.322 Zähler. Der schweizerische SMI notierte zuletzt 0,4 Prozent niedriger bei 13.318 Punkten.

An der Spitze bei den europäischen Sektoren lagen Technologiewerte. Der Branchenindex notierte zuletzt 1,2 Prozent im Plus. Für die Aktie des Chipausrüsters ASML (ASML NV) ging es um 3,2 Prozent nach oben, STMicroelectronics rückten 4,2 Prozent vor. Gefragt wahren auch Rohstoffwerte. Der Sektor erholte sich damit etwas von den jüngsten Verlusten.

Unter den Einzelwerten stiegen CSG (CSG Group) kräftig um 12 Prozent. Der tschechische Rüstungskonzern hatte Zahlen für das erste Quartal vorgelegt./err/jha/