Aktien finden, BEVOR die große Bewegung startet!

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Aufzeichnung Teil 2:



Wie findet man aus rund 9.000 US-Aktien genau die Kandidaten, bei denen sich an einem Handelstag echte Chancen ergeben? Genau darum geht es in diesem Webinar mit US-Aktien-Trader Patrick. Sein Fokus liegt auf sogenannten „Stocks in Play“ – Aktien mit starken News-Katalysatoren, auffälligem Handelsvolumen oder besonderen Kursbewegungen. Vom ersten Screening bis zum konkreten Trade zeigt er Schritt für Schritt, wie aus einer riesigen Auswahl am Ende nur wenige Top-Kandidaten übrig bleiben.

Wie dieser Ansatz in der Praxis funktioniert, zeigt gleich zu Beginn ein aktueller Palantir-Trade nach den Earnings. Doch ein großes Gap allein macht noch lange keinen guten Trade: Entscheidend sind News, Volumen, verbleibendes Bewegungspotenzial und die Qualität des Setups. Anschließend wird am Beispiel von Microsoft der komplette Tradingprozess durchgespielt – von der Auswahl über die technische Analyse wichtiger Preisbereiche bis hin zum fertigen Gameplan.

Besonders spannend wird es bei der Umsetzung: Welche Levels sind wirklich relevant? Wann wird Long oder Short gehandelt? Wie groß darf die Position sein und wann werden erste Gewinne realisiert? Patrick zeigt, warum runde Kursmarken, vorbörsliche Strukturen, Liquidität, Spread und Volumen eine wichtige Rolle spielen und weshalb er Positionen an entscheidenden Levels immer wieder reduziert und bei passenden Bedingungen erneut aufbaut. So entsteht kein spontaner Trade aus dem Bauch heraus, sondern ein klar vorbereiteter Prozess aus Analyse, Gameplan, Execution und Trade-Management.

Am Microsoft-Beispiel wird schließlich deutlich, welches Potenzial konsequentes Trade-Management haben kann: Die Position wurde über drei Handelstage begleitet, immer wieder angepasst und schließlich vollständig geschlossen. Im gezeigten Trade standen einem anfänglichen Risiko von rund 1.680 US-Dollar insgesamt etwa 14.000 US-Dollar Ergebnis gegenüber. Doch mindestens genauso wichtig wie das Ergebnis ist für Patrick die anschließende Review: Jeder Trade wird dokumentiert und analysiert, denn nur wer seinen Prozess systematisch überprüft, kann Fehler erkennen und langfristig besser werden.

Bei Teil 3 live interaktiv dabei sein: Live Trading — Bell of Wallstreet

Los geht´s am 20.08.26 um 14:45 Uhr

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