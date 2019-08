AKTIEN-FLASH: Banken erholt - Deutsche Bank und Commerzbank im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die kräftige Erholung am europäischen Aktienmarkt ist am Donnerstag von Bankpapieren und Rohstoffwerten angeführt worden. Gesprochen wurde am Markt neben dem Abschied von Martin Blessing bei der UBS auch über die Deutsche Bank und die Commerzbank. Beide Geldinstitute seien in den Augen der deutschen Regierung nicht krisenfest für eine Rezession, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg aus informierten Kreisen. Aus diesem Grund könnten Gespräche über einen Zusammenschluss der beiden durchaus wieder auf die Agenda kommen, hieß es.

Im April waren Fusionsgesprächen zwischen den deutschen Geldhäusern geplatzt. Danach hatten sich vor allem Spekulationen über Interesse der niederländischen ING (ING Group) und der italienischen UniCredit an der Commerzbank gehalten. Auch sie waren zuletzt jedoch verstummt.

In den vergangenen Wochen hatten beide Aktien im Niedrigzinsumfeld neue Tiefststände erreicht, und versuchen sich aktuell einmal mehr an einer Bodenbildung./ag/nas