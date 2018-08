AKTIEN-FLASH: Beiersdorf schwanken stark - NordLB: Margenziel enttäuscht

(Neu: Kursentwicklung und Analystenkommentare)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach anfänglichen Gewinnmitnahmen haben die Aktien von Beiersdorf am Dienstag ins Plus gedreht und mit 103,25 Euro sogar ein Rekordhoch erreicht. Zuletzt stiegen sie noch um 0,4 Prozent auf 100,80 Euro. Analysten lobten unisono die hohen Umsätze des Nivea-Herstellers im ersten Halbjahr und das höhere Umsatzziel in diesem Jahr.

Beiersdorf habe im ersten Halbjahr bei Umsatz und Ergebnis die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Thorsten Strauß von der NordLB. Die höhere Umsatzprognose für 2018 sei also "eigentlich eine logische Konsequenz". Die vom Management lediglich bestätigten Gewinnmargen (Ebit) seien dagegen eine kleine Enttäuschung.

Der Kurs schwankte bislang stark: Im frühen Handel fielen die Papiere um bis zu 3 Prozent. Händler begründeten diese erste Kursreaktion auf die vorbörslich veröffentlichten Zahlen mit Gewinnmitnahmen. Anschließend drehte der Kurs ins Plus und stieg um fast 3 Prozent auf das Rekordhoch. Zuletzt lag die Aktie jedoch nur noch leicht im Plus./bek/tos

