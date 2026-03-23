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AKTIEN-FLASH: Deutsche Bank sorgt für Bewegung im Chemiesektor

24.03.26 09:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
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Brenntag SE
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Empfehlungen der Deutschen Bank zu Umschichtungen innerhalb des europäischen Chemiesektors sind am Dienstag deutschen Branchentiteln zugutegekommen. Analystin Virginie Boucher-Ferte riet unter anderem zum Kauf der Aktien der beiden DAX-Konzerne BASF und Brenntag (Brenntag SE). Deren Kurse legten daraufhin um 1,6 respektive 2 Prozent zu.

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Aktuell sei es unmöglich, die Auswirkungen des Kriegs im Nahen Osten exakt zu bemessen, eine Reihe von Szenarien sei möglich, so die Expertin. Für BASF, Brenntag und Umicore sprach sie Kaufempfehlungen aus. Boucher-Ferte erwartet für die Branche langwierige Auswirkungen durch den Krieg - positive wie negative, selbst wenn er bald ende. BASF werde letztlich wohl profitieren. Bei Akzo Nobel, Givaudan und WACKER CHEMIE ging die Analystin an die Seitenlinie./bek/stk

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08:06BASF BuyDeutsche Bank AG
06.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.03.2026BASF NeutralUBS AG
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08:06BASF BuyDeutsche Bank AG
04.03.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
03.03.2026BASF OutperformBernstein Research
02.03.2026BASF KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.03.2026BASF NeutralUBS AG
02.03.2026BASF HoldDeutsche Bank AG
27.02.2026BASF NeutralUBS AG
27.02.2026BASF HoldJefferies & Company Inc.
17.02.2026BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.02.2026BASF UnderweightBarclays Capital
27.02.2026BASF UnderweightBarclays Capital
27.02.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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