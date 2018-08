AKTIEN-FLASH: Fiat Chrysler ziehen an - Kreise: Neue Interessenten an Marelli

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Fiat Chrysler (Fiat Chrysler (FCA)) haben am Donnerstag kräftig angezogen. An der New Yorker Börse gewannen sie zuletzt 2,31 Prozent auf 16,98 Dollar. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf informierte Kreise berichtete, gibt es neue Interessenten an der Zulieferer-Sparte Magneti Marelli.

Der italienisch-amerikanische Autobauer hält an seinen Plänen vorerst fest, Magneti Marelli abzuspalten, hieß es. Die Sparte könnte mit bis zu 7 Milliarden Dollar (6 Milliarden Euro) bewertet werden./ajx/he