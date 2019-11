AKTIEN-FLASH: Fresenius versuchen Ausbruch aus Seitwärtsphase

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Fresenius SE (Fresenius SECo) sind am Freitagvormittag mit einem Aufschlag von zuletzt 1,57 Prozent auf den ersten Platz im Dax (DAX 30) geklettert. Mit in der Spitze 49,27 Euro kletterten sie auch über ihr bisheriges Novemberhoch und kosteten damit so viel wie zuletzt Anfang Juli. In den vergangenen Tagen hatten sie überwiegend seitwärts tendiert und sich konsolidiert.

Seit ihrem Jahrestief bei 40,455 Euro aus der ersten Oktoberhälfte haben die Anteile des Medizinkonzerns nun schon wieder um fast 22 Prozent zugelegt. Auch die Aktien der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care) waren am Freitag mit plus 0,88 Prozent unter den besten Werten im deutschen Leitindex./ajx/zb

