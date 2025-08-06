AKTIEN-FLASH: Henkel-Zahlen kommen gut an
Werte in diesem Artikel
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Aktien von Henkel (Henkel vz) sind am Donnerstagvormittag bei Anlegern und Analysten gut angekommen. Zuletzt gehörten die Papiere des Konsumgüterkonzerns mit einem Kursplus von 2,5 Prozent auf 68,62 Euro zu den besseren Werten im DAX. Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein Verlust von rund 20 Prozent zu Buche.
Wegen einer mauen Konsumlaune und einem schwächeren Wachstum im industriellen Klebstoffgeschäft senkte Henkel erwartungsgemäß sein Umsatzziel für 2025. Dagegen hoben die Düsseldorfer dank eines Sparprogramms im Konsumgütergeschäft und Portfolioänderungen das untere Ende ihrer Margenzielspanne an.
Das Ergebnis reiche aus, damit der Konsumgüterkonzern besser dastehe als seine Mitbewerber, bemerkte Jefferies-Analyst David Hayes. Wichtige Kennziffern hätten die Erwartungen übertroffen. Dies bestätigte seine Kollegin Celine Pannuti von JPMorgan. Jörg Philipp Frey vom Analysehaus Warburg Research sprach von einer deutlichen Verbesserung im zweiten Quartal. Die Zahlen sollten dazu beitragen, den Bewertungsrückstand zur Branche zu verringern./edh/mis
Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|22.07.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|03.07.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.07.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|15.07.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|26.06.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.2025
|Henkel vz Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|26.06.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|13.06.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.2024
|Henkel vz Underperform
|Bernstein Research
|13.05.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen