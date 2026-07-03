AKTIEN-FLASH: Immobilienwerte schwach - Ölpreisanstieg schürt Zinssorgen
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Anstieg der Ölpreise hat am Mittwochmorgen den europäischen Immobiliensektor belastet. Neben den Rohstoff- und Bauwerten zeigt er damit die deutlichste Reaktion darauf, dass der Iran-Krieg nach US-Angriffen wieder Thema ist. Steigende Ölpreise schüren Inflationssorgen und machen letztlich eine Zinsreaktion der Notenbanken wieder wahrscheinlicher. Bei Rohstoff- wie Bauwerten spielen dadurch gedämpfte Konjunkturerwartungen die Hauptrolle.
Im DAX lagen Vonovia (Vonovia SE) mit minus 3 Prozent am Indexende. Sie hatten sich wie der Immobiliensektor in den vergangenen vier Wochen klar erholt. Die Anleiherenditen - und damit die Marktzinsen - waren von Mitte Mai bis Ende Juni klar gesunken. Dies begünstigt die Finanzierung von Transaktionen in der Branche./ag/mis
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|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.26
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Vonovia SE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.06.26
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.