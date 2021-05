AKTIEN-FLASH: Kursgewinne für BVB nach Pokalsieg - Hoch seit September

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von Borussia Dortmund (BVB) (BVB (Borussia Dortmund)) haben am Freitagmorgen gute Laune: Nach dem 4:1-Pokalsieg am Vorabend gegen Leipzig gewannen die Papiere des im SDAX notierten Fußballvereins im frühen Handel 2,6 Prozent auf 6,11 Euro. Damit ließen die Aktien den Widerstand von etwas über sechs Euro hinter sich. Mit in der Spitze 6,15 Euro waren die BVB-Titel so viel wert wie zuletzt Mitte September 2020.

Nicht nur wegen des Pokalsiegs ist die Freude bei den Anlegern groß. Die Borussen belegen aktuell in der Bundesliga Platz vier. Damit würden sie sich für die lukrative Champions League in der kommenden Saison qualifizieren./ajx/jha/