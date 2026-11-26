FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Maßnahme zum Schuldenabbau sind die Aktien von Schaeffler am Donnerstagnachmittag weiter gestiegen auf ein Tageshoch von 5,26 Euro. Damit bauten sie ihre Erholung vom am vergangenen Freitag erreichten Tief seit Sommer 2025 auf fast 10 Prozent aus. Vor allem eine Empfehlung von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) hatte tags zuvor Auftrieb gegeben.

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Nun teilte der Autozulieferer und Industriekonzern mit, dass ein Paket von Aktien der Schaeffler India Limited "unter schwierigen Marktbedingungen" erfolgreich losgeschlagen wurde. Der Nettoerlös von rund 314 Millionen Euro wird zum Abbau der Schulden und zur Stärkung der Bilanz verwendet.

Das Verhältnis von Netto-Finanzschulden zu bereinigtem operativen Ergebnis sei damit auf 2,13 gesunken, hieß es./ag/stk