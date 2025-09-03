DAX23.572 -1,9%ESt505.298 -1,3%Top 10 Crypto15,54 +1,9%Dow44.999 -1,2%Nas21.170 -1,3%Bitcoin94.578 +1,5%Euro1,1645 -0,6%Öl68,53 +0,5%Gold3.485 +0,3%
Aktien Frankfurt: Anleger machen Kasse - Geopolitische Risiken stärker im Fokus

02.09.25 15:03 Uhr
Aktien Frankfurt: Anleger machen Kasse - Geopolitische Risiken stärker im Fokus
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.575,1 PKT -462,3 PKT -1,92%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag unter Druck geraten. Der DAX rutschte deutlich unter die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten, die er erst tags zuvor wieder überwunden hatte. Die Anleger werden angesichts der erreichten Kurshöhen bei zugleich hohen Risiken vorsichtiger. Zudem werden nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende die US-Börsen zum Handelsstart schwach erwartet.

Am Markt wurde außerdem auf steigende Zinsen sowie Sorgen rund um Frankreich verwiesen. Vor allem die Verschuldung des französischen Staates bereite den Finanzmärkten zunehmend Sorgen, sagte Volkswirt Andrzej Szczepaniak von der Bank Nomura.

Am Nachmittag gab der deutsche Leitindex um 2,0 Prozent auf 23.555 Punkte nach und sackte damit nun auch deutlich unter die 100-Tage-Linie. Sie ist ein mittelfristiger Trendindikator und verläuft aktuell bei etwas über 23.660 Punkten. Mehrere kurz- und mittelfristige Trendlinien waren bereits in der vergangenen Woche nach unten hin durchbrochen worden.

Der MDAX fiel am Dienstagnachmittag unter 30.000 Punkte. Zuletzt verlor der Index der mittelgroßen Unternehmen 2,7 Prozent auf 29.632 Zähler.

Mit Blick auf die Staatsanleihen erreichte die Rendite 30-jähriger Bundesanleihen am Donnerstag den höchsten Stand seit 2011. In den USA stieg die Rendite der 30-jährigen Bonds ebenfalls kräftig und britische Staatsanleihen kletterten auf den höchsten Stand seit 27 Jahren. Steigende Zinsen bedeuteten zugleich auch höhere Finanzierungskosten, erklärte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Und die schlügen dann in der Folge direkt auf die Gewinne der Unternehmen durch. In Frankreich liegt die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen Anleihen aktuell über der griechischen.

Sorgen umtreibt die Anleger außerdem hinsichtlich des Machtkampfs rund um die US-Notenbank und deren weiteres geldpolitisches Vorgehen. Die Auswirkungen der Zollpolitik des US-Präsidenten verunsichern ebenfalls. "Es bilden sich derzeit viele neue Risikocluster aus, die noch für erhebliche Schwankungen an den Finanzmärkten sorgen könnten", warnt Marktexperte Andreas Lipkow.

Unter den Einzelwerten büßte im Dax die FMC-Aktie (Fresenius Medical Care (FMC) St) als Schlusslicht 5,3 Prozent ein. Eine Verkaufsempfehlung durch die Schweizer Großbank UBS belastete. Analyst Graham Doyle verwies auf strukturelle Risiken hinsichtlich der Geschäftsentwicklung in den USA und die Gefahr sinkender Konsensschätzungen für das operative Ergebnis.

Siemens (Siemens) gaben um 3,9 Prozent nach und litten unter einer Abstufung durch Bernstein Research auf "Market-Perform". Analyst Nicholas Green begründete seinen Schritt mit den kräftigen Kursgewinnen der Aktie in den vergangenen Jahren. Commerzbank, von Morgan Stanley abgestuft auf "Equal-weight", verloren 2,9 Prozent. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau seien zunächst weitere Fortschritte im Businessplan der Frankfurter nötig, schrieb Analyst Alvaro Serrano.

Einen heftigen Kurseinbruch von fast einem Drittel erlitten im SDAX SMA Solar. Der Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen senkte seine Prognose für das laufende Jahr und erwartet nun einen operativen Verlust. Die bereits eingeleiteten Restrukturierungsbemühen sollen nochmals verschärft werden.

Dass der Motorenbauer DEUTZ mit dem geplanten Kauf der Sobek Group, einem Antriebsspezialisten für Drohnen, sein noch kleines Geschäft im Rüstungsmarkt ausbaut, kam dagegen gut an. Das Papier legte als einziges der 70 SDax-Wert zu. Es stieg um 3,7 Prozent./ck/mis

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

