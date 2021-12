Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger holen nach Weihnachten erst einmal Luft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) dürfte mit moderaten Verlusten in die nachweihnachtliche Woche gehen. Der X-Dax (DAX 40) als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte am Montag rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart ein Minus von 0,15 Prozent auf 15 732 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) dürfte mit moderaten Verlusten in den Handel starten.

Damit deutet sich für die ruhige Zeit zwischen den Jahren zunächst eine kleine Atempause an, nachdem der Dax vor Weihnachten eine Erholungsrally hingelegt hatte. Dabei hatte der Index mit der 21-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie wichtige kurz- und längerfristige Trendindikatoren zurückerobert. Rückenwind gab es von positiven Daten zur Wirtschaftslage der USA sowie von der Hoffnung, dass die Omikron-Variante des Coronavirus vergleichsweise mild verlaufen könnte. Zudem stützt nach wie vor die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank.

Im vergangenen Jahr hatten die Aktienkurse "zwischen den Jahren" noch eine Schippe draufgelegt. Allerdings ist der Aktienhandel an diesen Tagen stark ausgedünnt. Für geringe Umsätze spricht auch, dass mit der Londoner Börse ein gewichtiger Handelsplatz am Montag und Dienstag geschlossen bleibt. Zudem stehen in dieser Woche kaum kursbewegende Konjunkturdaten auf der Agenda.

Auf Tradegate gaben die Aktien von Fraport um ein Prozent nach. Mehrere Airlines weltweit mussten in den vergangenen Tagen Flüge streichen, weil sich zu viele Pilotinnen und Piloten krank gemeldet hatten. Vor allem die USA waren betroffen./bek/mis