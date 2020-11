Aktien Frankfurt Ausblick: Corona-Risiken rücken wieder in den Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) dürfte am Donnerstag mit Verlusten in den Handel starten. An der Wall Street hatte es am Vortag für den Dow Jones Index erneut nicht zum Sprung über die 30 000er Marke gereicht, woraufhin Anleger Aktien verkauft hatten. Die auch mit stark zunehmenden Corona-Infektionszahlen begründeten schwachen Vorgaben dürften nun auch den Dax belasten.

Eine knappe Stunde vor dem Beginn des Xetra-Handels deutet der X-Dax als Indikator für den Dax diesen gut ein halbes Prozent niedriger auf 13 126 Punkte an. Das Börsenbarometer bleibt so im jüngsten Schwankungsbereich.

Laut der Commerzbank wurden die spät abrutschenden US-Börsen über Nacht zum Hauptthema, nachdem die Stadt New York angekündigt hatte, alle öffentlichen Schulen zu schließen. Anleger wähnten dies im späten US-Handel als erneutes Signal dafür, dass die Corona-Krise bei aller Euphorie über Impfstoffe noch immer viele Risiken birgt und weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens erfordert. Auch in Asien gab es an einigen Börsen negative Vorzeichen.

Unter den Einzelwerten fielen thyssenkrupp im vorbörslichen Handel auf mit einem Kursabschlag von mehr als sechs Prozent. Als "desaströs" bezeichnete ein Händler den Abfluss von 5,5 Milliarden Euro an Barmitteln im laufenden Geschäftsjahr. Auch sei der Nettoverlust des Industriekonzerns noch höher als befürchtet.

Der Gabelstaplerhersteller Kion (KION GROUP) will mit einer Kapitalerhöhung fast eine Milliarde Euro einsammeln. Die Maßnahme ließ den Kurs um 3,4 Prozent nachgeben.

Die Papiere der beiden Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) und Hannover Rück verzeichneten Verluste, nachdem die Bank Societe Generale die Kaufempfehlungen für beide gestrichen hatte./bek/jha/