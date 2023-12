Aktien Frankfurt Ausblick: Dank US-Börsen leichtes Plus erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) dürfte mit moderaten Gewinnen in die verkürzte, letzte Handelswoche des Jahres starten. Positive Impulse kommen von den US-Börsen, die tags zuvor freundlich geschlossen hatten. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt am Mittwoch signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,5 Prozent auf 16 793 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) dürfte laut dem Broker IG sogar mit einem Plus von 1,3 Prozent starten.

Der Handel dürfte in sehr ruhigen Bahnen verlaufen, denn die meisten großen Investoren haben ihre die Bücher für das Jahr bereits geschlossen. "Am letzten Handelstag vor Weihnachten war das Handelsvolumen auf ein Vier-Wochen-Tief gefallen", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners und erwartet auch für die drei verbleibenden Handelstage des Jahres geringe Volumina. Ein erneuter Versuch des Dax, die Marke von 17 000 Punkten zu überwinden, hält er daher für durchaus möglich. In Einzelwerten könnte es wegen des dünnen Umsatzes außerdem durchaus zu deutlicheren Kursbewegungen kommen.

Für Aktienanleger hierzulande ist das zu Ende gehenden Jahr 2023 in Summe ein sehr erfolgreiches, denn der Dax hat seit Jahresbeginn ein Fünftel an Wert zugelegt. Den Großteil seiner Gewinne fuhr der Index - angetrieben von einer sinkenden Inflation und der Hoffnung auf bald fallende Leitzinsen - Ende Oktober bis Mitte Dezember ein. Seit seinem Rekordhoch bei knapp über 17 000 Punkten hat das Börsenbarometer zwar einen kleinen Teil der Gewinne wieder abgegeben, hält sich nun aber stabil.

Im nachrichtlich dünnen Geschehen könnten die Aktien von Bayer einen Blick wert sein. Nach einer Reihe von Niederlagen hat der Agarchemie- und Pharmakonzern einen Glyphosat-Rechtsstreit in den USA gewonnen. Das sei, so sagte ein Händler, zwar ein "kleiner Lichtblick, aber die Geschichte ist längst nicht vorbei". Vorbörslich legten die Papiere des Dax-Unternehmens auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag um rund einProzent zu.

Ansonsten könnte das Thema Streik die eine oder andere Aktie bewegen. So bestreikte einen Tag vor Heiligabend die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) die Lufthansa-Tochter Discover Airlines. Der auf fünf Stunden beschränkte Warnstreik war am Samstag für die meisten Passagiere jedoch ohne schwerwiegende Folgen geblieben. Die Lufthansa-Papiere gaben vorbörslich auf Tradegate minimal nach.

Nordex (Nordex) könnten Aufmerksamkeit auf sich ziehen, da die IG Metall in laufenden Konflikten um einen Tarifvertrag bei diesem Windkraftunternehmen sowie auch bei Ørsted mit einer härteren Gangart droht, sollte Anfang 2024 keine Einigung erzielt werden. Die Aktien von Nordex zeigten sich auf Tradegate leicht schwächer./ck/mis