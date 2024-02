Aktien Frankfurt Ausblick: Dax am Rekordhoch erwartet

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekordhoch des Dax (DAX 40) am Vortag dürfte der deutsche Leitindex am Mittwoch knapp darunter den Handel aufnehmen. Der X-DAX signalisierte eine Stunde vor dem Beginn des Xetra-Handels 17 048 Punkte für den deutschen Leitindex. Am Vortag hatte der Dax mit knapp 17 050 Zählern eine historische Höchstmarke erreicht. Auch der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) dürfte gut behauptet starten.

Die Landesbank Helaba prognostizierte in einem Morgenkommentar einen "impulslosen Handelsstart". Wichtig sei, dass der Dax sich auch mit Blick auf den Wochenschluss über der runden Marke von 17 000 Zählern halten werde, denn diese sei zuletzt ein hartnäckiger Widerstand gewesen.

Mit Siemens Energy und am Vorabend Hannover Rück und QIAGEN haben drei Dax-Konzerne Geschäftszahlen veröffentlicht. Während die von Siemens Energy am Markt gut ankamen und den Aktien ein vorbörsliches Plus von 1,5 Prozent bescherten, gaben die Papiere des Rückversicherers auf Tradegate leicht nach. Qiagen-Aktien gewannen 2 Prozent.

DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) verloren vorbörslich 2 Prozent, nachdem der Bund als Aktionär über die Kreditanstalt für Wiederaufbau ein Aktienpaket am Markt platziert hatte. Der Verkauf eigener Vorzugsaktien durch den Laborausrüster Sartorius (Sartorius vz) drückte die Aktiengattung um 1 Prozent nach unten.

Geschäftszahlen gab es zudem von einer Reihe von Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe. Auffällig waren in der Folge TeamViewer mit einem Plus von gut 5 Prozent. Der Software-Dienstleister war 2023 profitabler als erwartet./bek/mis