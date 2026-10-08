DAX 24.890 -0,9%ESt50 6.106 -1,2%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 11,18 +0,8%Nas 27.539 -0,2%Bitcoin 74.141 -0,3%Euro 1,1196 -0,0%Öl 104,1 +3,9%Gold 4.122 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax dürfte 25.000-Punkte-Marke testen

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax dürfte 25.000-Punkte-Marke testen
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24,889.14 EUR -215.22 EUR -0.86 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Vortag dürfte sich der DAX am Donnerstag mit einer Stabilisierung schwer tun. Der X-DAX signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt ein Minus von 0,34 Prozent auf 25.020 Zähler. Damit bleibt die runde Marke von 25.000 Punkten im Fokus, der sich der Dax bereits am Vortag genähert hatte.

Werbung

"Die Stabilisierung gerät ins Wanken", kommentierte Jochen Stanzl von der Consorsbank die ausgeprägte Kursschwäche vom Vortag. Nach zuvor drei Börsentagen in Folge mit Gewinnen hatte der Dax am Mittwoch 1,35 Prozent eingebüßt. "Öl, Anleihen, Frankreich: Der Dax erleidet einen erneuten Rückschlag", schrieb der Marktexperte.

Nun richteten sich die Blicke auf die nahende Saison der Quartalsbilanzen in den USA. "Sie muss abermals beweisen, ob die für Künstliche Intelligenz aufgewendeten Milliardensummen die erhofften Renditen abwerfen", so Stanzl. Jegliche Risse in der Fassade des KI-Wachstums könnten die Korrekturrisiken schnell erhöhen, viel Raum für "Fehltritte" bestehe nicht.

Die am Vortag schwachen Technologiewerte stehen nach Quartalszahlen vom koreanischen Tech-Schwergewicht Samsung sowie nach Umsatzzahlen des taiwanischen Chipriesen TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) im Blick. Samsung steigerte dank unerwarteter Gewinne aus dem Speicherchip-Geschäft den Gewinn um fast das Neunfache. Der Quartalsumsatz von TSMC legte um etwas mehr als die Hälfte zu, die Nachfrage nach KI-Produkten blieb stabil.

Werbung

Detaillierte Quartalszahlen gab es von Südzucker. Auf Tradegate reagierten die Aktien zuletzt mit einem Plus von 1,5 Prozent. Der Zuckerproduzent schrieb wieder schwarze Zahlen.

Anleger schauen am Morgen auch auf die neuesten Absatzzahlen von Daimler Truck, die für einen kleinen Kursanstieg von 0,7 Prozent auf Tradegate sorgten./ajx/stk

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.