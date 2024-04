Aktien Frankfurt Ausblick: Dax erholt sich zum Wochenschluss etwas

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem erneuten Rutsch unter die Marke von 18 000 Punkten winkt dem DAX am Freitag eine Stabilisierung. Der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex signalisiert ihn eine Stunde vor der Börseneröffnung 0,5 Prozent höher bei 18 015 Punkten. Damit würde er auf Wochensicht die dreiwöchige Korrektur von seinem Rekordhoch bei 18 567 Punkten zunächst stoppen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone dürfte ebenfalls mit moderaten Gewinnen in den Handel starten.

"Nach den starken Quartalsberichten von Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Microsoft ist die Enttäuschung über den Meta-Ausblick (Meta Platforms (ex Facebook)) erst einmal vergessen", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Die zwischenzeitlich scharfe Korrektur ist erst einmal Vergangenheit." Auffällig hohe Handelsumsätze sprächen ohnehin dafür, dass die erneute Korrektur von vielen zum Nachkaufen genutzt worden sei.

Unter den Einzelwerten richten sich die Blicke unter anderem auf thyssenkrupp. Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky steht vor einem Einstieg in das Stahlgeschäft des Essener Unternehmens. Nach monatelangen Verhandlungen präsentierte Thyssenkrupp eine Einigung. So soll Kretinskys Holding EPCG zunächst 20 Prozent an der Sparte Thyssenkrupp Steel Europe übernehmen. Über die Konditionen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Die Aktien von Thyssenkrupp notierten auf der Handelsplattform Tradegate fast fünf Prozent über dem Xetra-Schluss.

Zudem geht die Berichtsaison der Unternehmen in eine neue Runde. So hatte der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) im ersten Quartal operativ deutlich weniger verdient als erwartet. Auf Tradegate fielen die Papiere um fast zwei Prozent.

Der Online-Broker flatexDEGIRO wird nach einem starken Start ins Jahr etwas optimistischer. Der Anstieg beim Umsatz und Gewinn wird jetzt eher am oberen Ende der Prognosespanne erwartet. Damit zogen die Anteilsscheine auf Tradegate um fast sieben Prozent an./la/jha/