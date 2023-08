Aktien Frankfurt Ausblick: Dax etwas erholt erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) kann den Rutsch unter seine 100-Tage-Linie am Mittwoch zunächst wohl wieder abfangen. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator signalisierte für den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,6 Prozent auf 15 864 Punkte.

An der Wall Street kam es nach sehr schwachem Start nach dem europäischen Handelsende zumindest zu einer gewissen Stabilisierung. Die Indizes schlossen zwar noch klar im Minus, aber an ihren Tageshochs.

Abermals schwache Konjunkturdaten aus China hinterließen hierzulande am Mittwoch zunächst kaum Spuren. So rutschte die chinesische Wirtschaft in die Deflation . Auf der einen Seite mindert das zwar den Inflationsdruck in westlichen Staaten, da in China viele Güter für den Export hergestellt werden. Ein länger andauernde Deflation - also ein Rückgang des allgemeinen Preisniveaus - birgt aber große Risiken für die Wirtschaft eines Landes.

Die Anleger warten nun auf die US-Inflationsdaten, die am Donnerstag auf dem Programm stehen und Erkenntnisse darüber liefern dürften, ob die Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed im September berechtigt sind oder nicht. An diesem Mittwoch stehen keine Konjunkturdaten auf der Agenda.

Unternehmensseitig richten sich die Blicke auf die Berichtssaison mit Quartalszahlen aus dem Dax von Brenntag (Brenntag SE), Eon (EON SE), Hannover Rück, Continental und QIAGEN sowie einigen weitere aus den Indizes hinter dem Leitindex.

Delivery Hero (Delivery Hero) gewannen vorbörslich auf Tradegate 4,7 Prozent zum Xetra-Schluss. Der Essenslieferdienst erfreute die Anleger mit einer höheren Umsatzprognose./ajx/mis