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Aktien Frankfurt Ausblick: Dax etwas höher - Berichtssaison dominiert die Woche

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax etwas höher - Berichtssaison dominiert die Woche
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner schwachen Vorwoche dürfte der DAX am Montag etwas höher in den Handel gehen. Knapp eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,34 Prozent auf 19.530 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone wird mit ähnlichem Aufschlag erwartet.

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Im Bereich zwischen 19.300 und 19.400 Punkten ist der Dax derzeit unterstützt, hier waren in der Vorwoche Käufer eingestiegen. Über 19.500 Punkten hatte sich der Dax aber schwergetan.

Allzu viel Bewegung zeichnet sich am Montag in einer von der Berichtssaison geprägten Woche noch nicht ab. Vor allem aus den USA werden im Wochenverlauf Quartalszahlen großer Technologiekonzerne wie Amazon, Apple und Microsoft veröffentlicht, und auch die in der nächsten Woche anstehende US-Präsidentschaftswahl könnte für etwas Zurückhaltung sorgen.

Nachgelassen hat derweil die Furcht vor einer weiteren Eskalation der Lage in Nahost. Am Wochenende hatte Israel zwar einen Vergeltungsangriff auf den Iran unternommen, dieser war aber weniger umfangreich ausgefallen als zuletzt teils befürchtet. Zudem mahnte Irans Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei überlegtes Handeln an. Die Ölpreise fielen daraufhin deutlich.

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Bei den Einzelwerten blicken die Anleger auf WACKER CHEMIE aus dem MDAX. Vorbörslich auf Tradegate stand ein Plus von 1 Prozent zu Buche im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Der Spezialchemie enttäuschte mit seinem abgelaufenen Quartal, bestätigte aber den Ausblick.

Auch die am Freitag mit dem Börsenschluss vorgelegten Geschäftszahlen der Porsche AG (Porsche) haben zum Wochenstart Einfluss auf den Kurs. Auf Tradegate sanken die Papiere des Sportwagenbauers um 0,6 Prozent. Umsatzseitig habe Porsche in den ersten neun Monaten des Jahres die Erwartungen erfüllt, mit der bereinigten operativen Gewinnmarge aber etwas enttäuscht, sagte ein Händler. Der Schwachpunkt sei der Barmittelfluss.

Siemens Healthineers (Siemens Healthineers) verloren auf Tradegate 1,1 Prozent verglichen mit dem Xetra-Schuss, womit die Papiere des Medizintechnikers auf einen gesenkten Umsatzausblick von Philips reagierten./ajx/stk

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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