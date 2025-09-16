Aktien Frankfurt Ausblick: Dax fester erwartet zu Beginn 'entscheidender Woche'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den DAX zeichnen sich am Montag Gewinne ab. Mangels klarer Impulse von den Märkten in Übersee dürfte sich die Kaufbereitschaft aber in Grenzen halten. Auch wichtige Konjunkturdaten sind zu Wochenbeginn noch Fehlanzeige.

Wer­bung Wer­bung

Eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 23.772 Punkte. Damit würde er etwa in der Mitte seiner September-Spanne bleiben, die bislang von knapp unter 23.500 bis knapp über die 24.000-Punkte-Marke reicht. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ähnlich moderat höher erwartet. Die vergangene Woche hatten beide Indizes kaum bewegt beendet.

Die Commerzbank sieht die Aktienmärkte nun aber vor einer entscheidenden Woche. Zunächst stehe am Dienstag der US-Einzelhandelsumsatz im Fokus, bevor sich die Augen auf die US-Zinsentscheidung am Mittwochabend richteten. Anleger gehen fest davon aus, dass die Fed ihren Leitzins senken wird. Einige halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

Laut dem Charttechnik-Experten Christoph Geyer hält sich der Dax für den schwierigen Monat bislang recht gut, denn immerhin fänden im September die meisten Kursrückgänge und Crashs statt. "Diese bislang stabile Haltung schützt aber nicht davor, dass es noch einmal ungemütlich werden kann, bevor dann im Oktober die Jahresschlussrallye startet", schrieb Geyer in einem Marktkommentar.

Wer­bung Wer­bung

Unternehmensseitig dürften die Aktien von Rheinmetall am Montag einen Blick wert sein. Der Rüstungskonzern einigte sich mit der Bremer Werftengruppe Lürssen auf einen Kauf von deren Militärsparte NVL. Mit dem Erwerb des Schiffbauers möchte sich Rheinmetall breiter aufstellen und den Marine-Bereich als zusätzliches Geschäftsfeld erschließen. Eine Überraschung ist die Transaktion allerdings nicht mehr, nachdem schon seit längerem darüber spekuliert worden war. Da beide Seiten Stillschweigen zum Kaufpreis vereinbart haben, sind die finanziellen Auswirkungen des Deals für Rheinmetall Händlern zufolge auch schwer einzuschätzen.

Medienberichte, wonach der Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE) noch 2025 eine Vereinbarung für eine europäische Satelliten-Allianz mit den Rüstungskonzernen Leonardo und Thales erreichen könnte, nannten Börsianer derweil eine Wiederholung früherer Meldungen. Zudem hob die kanadische Bank RBC das Kursziel für Airbus nach Gesprächen mit dem Management von 200 auf 220 Euro an und liegt nun damit etwas über dem aktuellen Kurs./gl/stk