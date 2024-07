Aktien Frankfurt Ausblick: Dax hält die jüngsten Gewinne - Kleines Wochenplus

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag seine Gewinne der vergangenen beiden Handelstage behaupten. Mit seiner zuletzt positiven Tendenz hat sich der Leitindex DAX wieder dem oberen Rand seines etwa einen Monat alten Erholungskorridors genähert, der mittlerweile bis etwa 18.600 Punkten reicht. Auf Wochensicht steuert der Dax auf ein moderates Plus zu.

Der X-DAX signalisierte den DAX am Freitag nun knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit 18.566 Punkten leicht im Plus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls etwas höher erwartet.

Zum Wochenschluss rückt der Auftakt zur Saison der Quartalsbilanzen in den Mittelpunkt - mit den Resultaten erster US-Großbanken, darunter JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) und Citigroup. Allerdings dürfte sich Börsianern zufolge deren Einfluss auf das Geschehen am deutschen Aktienmarkt in Grenzen halten.

Der vorbörsliche Handel mit Aktien auf Tradegate verlief ruhig. Die Papiere von MTU (MTU Aero Engines) Aero Engines legten leicht zu auf gut 246 Euro. Die US-Bank Jefferies erhöhte das Kursziel für die Aktien auf 300 Euro und ist damit neben JPMorgan der optimistischste Akteur am Markt./bek/mis