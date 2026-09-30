Aktien Frankfurt Ausblick: Dax im Plus - Trump setzt bei KI auf Selbstkontrolle

30.09.26 08:30 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den viel beachteten US-Inflationsdaten an diesem Mittwochnachmittag dürfte der DAX mit Gewinnen in den Handel starten. Der Fokus der Anleger liegt momentan weniger auf den Ölpreisen und dem Nahostkonflikt, sondern vielmehr auf der KI-getriebenen Technologiebranche. Aussagen von US-Präsident Donald Trump sind der Treiber. In Asien legten Aktien aus der Halbleiterbranche bereits kräftig zu.

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Hierzulande signalisierte der X-DAX rund eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,5 Prozent auf 25.517 Punkte für den deutschen Leitindex. Damit würde sich der Dax seinem Vortagshoch bei 25.617 Punkten erneut nähern. In diesem Bereich verläuft derzeit die 21-Tage-Linie, die als wichtiger kurzfristiger Trendindikator gilt und an welcher der Index tags zuvor wieder nach unten gedreht war.

"Trump hat ein unmittelbares Risiko für KI-Investments entschärft", schrieb Marktexperte Stephen Innes und verwies darauf, dass der Präsident mit seinen Äußerungen am Dienstag der KI Spielraum lasse. Nach Beratungen mit Branchenvertretern habe der Präsident eine Präferenz für freiwillige Selbstverpflichtungen, Selbstregulierung und einen kleinen Aufsichtsausschuss statt eines umfangreichen staatlichen Regelwerks signalisiert. "Für Investoren war die Botschaft ziemlich eindeutig: Washington hat nicht vor, einen Regulierungslaster quer auf die KI-Autobahn zu stellen, gerade während die Branche kräftig aufs Gaspedal tritt."

Allerdings ist Innes selbst kritisch: Die Ironie dabei sei, dass sich die Sicherheitslage gerade dann verschlechtere, wenn die Regulierung gelockert werde. "Zudem erweisen sich leistungsfähigere Modelle als schwieriger zu überwachen, was die Selbstregulierung zu einer weitaus größeren Herausforderung macht, als es zunächst den Anschein hat."

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Die Anleger blenden die Gefahren jedoch vorerst aus, zumal auch noch Konjunkturdaten aus China für Erleichterung sorgten. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe war im August knapp über die Expansionsschwelle von 50 Punkten gestiegen. Politisch warnte China derweil die EU im Handelsstreit vor Konsequenzen, sollte Brüssel trotz laufender Gespräche handelspolitische Maßnahmen durchsetzen.

Die Ölpreise könnten angesichts der am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten für August wieder etwas stärker in den Blick rücken. Sie sind ein wichtiger Faktor für den Zinskurs der Notenbank Fed.

Unter den Einzelwerten im Dax könnten BMW angesichts des Kapitalmarkttages des Autobauers in den Blick rücken. Tags zuvor hatte die Aktie zeitweise um die 3 Prozent verloren, bevor sie mit einem Abschlag von etwas mehr als ein Prozent schloss. Aktuell legte sich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss wieder um fast anderthalb Prozent zu.

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Analyst Stephen Reitman von Bernstein schrieb, Vorstandschef Milan Nedelkovic habe tags zuvor eine pragmatische Antwort auf einen volatileren und strukturell schwierigeren Automobilmarkt präsentiert und das Management habe wichtige Faktoren für eine Margenerholung erläutert. Reitman sprach entsprechend von einem "Heilungsprozess", der nun für BMW beginnen dürfte.

Asta Energy (ASTA Energy Solutions) gaben auf Tradegate um 5,6 Prozent nach. Die Beteiligungsgesellschaft ETV Montana Tech Holding platzierte 500.000 ihrer Asta-Energy-Aktien. Das Aktienpaket im Umfang von 3,5 Prozent des Grundkapitals wurde zu einem Preis von 60 Euro je Aktie veräußert. Der Schlusskurs am Vortag hatte bei 64,20 Euro gelegen./ck/men