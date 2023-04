Aktien Frankfurt Ausblick: Dax-Jahreshoch bleibt im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem schwächeren Wochenstart könnte der Dax (DAX 40) am Dienstag wieder näher an sein Jahreshoch heranrücken. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax (DAX 40) für den deutschen Leitindex einen Zuwachs von 0,2 Prozent auf 15 612 Zähler. Das Jahreshoch von Anfang März bei 15 706 Punkten ist also nicht mehr weit weg. Mit plus 0,1 Prozent wird am Dienstag der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex der Eurozone erwartet.

Die überraschende Drosselung der Produktion durch die Öl-Allianz Opec+ vom Wochenende hatte der Dax am Montag mit einem nur kleinen Minus recht gut weggesteckt. An der Wall Street hatte der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) seine Erholung sogar fortgesetzt, mit dem höchsten Stand seit sechs Wochen. Auch der S&P 500 blieb dank der starken Ölwerte robust. Nur die zuletzt vorgepreschten Technologiewerte büßten etwas ein.

Der Dax profitiere zwar von den positiven US-Vorgaben, aber die positive Stimmung von der Wallstreet komme hierzulande nur in begrenztem Umfang an, erläuterte am Morgen Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Der US-Leitindex hole seinen Rückstand vom Jahresbeginn jetzt sukzessive auf.

Die Ölpreise bauten ihre starken Gewinne vom Vortag leicht aus. US-Notenbanker James Bullard kommentierte den Schritt der Opec+ recht gelassen. Er mache den Job der Fed in der Inflationssenkung nicht einfacher, aber ein nachhaltiger Einfluss sei noch offen. Zudem habe er die Ölpreise ohnehin bereits höher erwartet, im recht günstigen Umfeld.

Unter den Einzelwerten am deutschen Markt fallen am Dienstag vorbörslich kräftigere Kursbewegungen zunächst kaum auf. Bayer zogen nach einem positiven Gerichtsurteil in den USA auf Tradegate um rund 0,6 Prozent zum Xetra-Schluss an.

Für die Titel des Windkraftkonzerns Nordex ging es nach einer Meldung zu einem Auftrag um ein halbes Prozent nach oben./ajx/mis