Aktien Frankfurt Ausblick: Dax kaum verändert erwartet nach Hoch seit Juni

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den Dax (DAX 40) zeichnet sich am Montag ein ruhiger Wochenstart ab. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn ein Minus von 0,1 Prozent auf 14 514 Punkte. Ähnlich sieht es bei seinem Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) aus, der ebenfalls knapp im Minus erwartet wird.

In der vergangenen Woche hatte der Dax nur um wenige Punkte die neunte Gewinnwoche in Serie verpasst, obwohl er am Freitag zwischenzeitlich mit 14 584 Punkten einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht hatte. Orientierungsmarke nach oben bleibt das damalige Zwischenhoch bei 14 709 Punkten.

Etwas Unterstützung für den Dax kam am Morgen aus Asien. Die Börsen in China und insbesondere in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legten deutlich zu. Hier hofften die Anleger auf die Lockerung der strikten Corona-Politik, sagte ein Börsianer. Am US-Aktienmarkt hatte sich nach dem Kurssprung am Mittwoch vor dem Wochenende eher wenig getan.

Am deutschen Aktienmarkt steht der Online-Broker flatexDEGIRO im Fokus. Nach der am Wochenende bekannt gewordenen Gewinnwarnung und der Kritik der deutschen Finanzaufsicht Bafin, die bei einer Sonderprüfung Mängel in der Organisation und der Unternehmensführung festgestellt hatte, verloren die Aktien auf der Handelsplattform vorbörslich über 14 Prozent, womit ihnen ein Jahrestief droht. Ein Börsenhändler sprach von "desaströsen" Nachrichten des Frankfurter Unternehmens. Und die Analysten der Deutschen Bank rechnet nun damit, dass die Konsensschätzung für das diesjährige Ergebnis je Aktie (EPS) um 15 Prozent fallen könnte.

Dagegen könnten die Aktien der Volkswagen-Dachgesellschaft Porsche SE (Porsche Automobil vz) von einer neuen Kaufempfehlung der HSBC profitieren. Zudem stufte die US-Bank JPMorgan im Rahmen einer Studie zur Autobranche die Aktien des Zulieferers Vitesco (Vitesco Technologies) hoch und verlieh den Titeln des Autobauers Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) den Status "Positive Catalyst Watch". Die Analysten rechnen also kurzfristig mit positiven Nachrichten der Stuttgarter./gl/stk