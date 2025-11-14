DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.237 -2,9%Euro1,1641 ±0,0%Öl63,91 +1,3%Gold4.181 +0,2%
Aktien Frankfurt Ausblick: Dax kaum verändert nach Rally und Korrektur

14.11.25 08:18 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Ende einer insgesamt starken Woche dürfte sich im DAX am Freitag zunächst wenig tun. Der X-DAX signalisierte für den deutschen Leitindex etwa eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.067 Punkte.

In der Hoffnung auf das inzwischen besiegelte Ende des bisher längsten Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) hatte der Dax in dieser Woche zunächst klar zugelegt, bevor es am Donnerstag zu einer recht scharfen Korrektur kam und die Rally in Richtung Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten erst einmal ausgebremst wurde. "Fraglich ist, ob die positive Grundstimmung nun wieder kippt. Rücksetzer könnten auch zum Einstieg genutzt werden", hieß es von der Helaba. Wichtig sei aus technischer Sicht, dass sich der Dax oberhalb der 24.000er-Marke halte.

In den USA hatten am Vortag Gewinnmitnahmen die Indizes belastet, wobei es besonders stark die Nasdaq-Börse mit den dort konzentrierten Technologiewerten erwischte. Nach einigen Äußerungen von Fed-Mitgliedern hegen Anleger Zweifel, ob die US-Notenbank im Dezember die Zinsen ein weiteres Mal senken wird. Zur Einschätzung der wirtschaftlichen Lage warten sie gespannt auf Konjunkturdaten, die nach dem Ende des Shutdowns nun wieder veröffentlicht werden können.

Die Berichtssaison befindet sich auf der Zielgeraden. Im Fokus stehen vor dem Wochenende Siemens Energy nach einer Prognoseerhöhung für 2027/28. Analysten sehen nun erheblichen Spielraum für die Markterwartungen. Die Aktien kletterten vorbörslich auf Tradegate um 8 Prozent hoch im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.

Auch die Allianz hob den Ausblick an. Vorbörslich ging es hier aber nur leicht nach oben. Wie andere Versicherer profitierte der Konzern im Sommer von ungewöhnlich geringen Katastrophenschäden.

Siemens (Siemens) stabilisierten sich mit vorbörslich plus 1,3 Prozent auf Tradegate nach ihrem Kurseinbruch am Vortag. Analyst Phil Buller von JPMorgan lobte in seinem Resümee die starken Signale vom Kapitalmarkttag. Der "pragmatische Ausblick" sei überhart abgestraft worden.

Der IT-Dienstleister Bechtle rechnet nach einem überraschend starken dritten Jahresviertel auch im Schlussquartal mit einem positiven Geschäftsverlauf. Die Aktien legten auf Tradegate um 6,2 Prozent zu. Auch Nagarro (Nagarro SE) zogen nach Quartalszahlen um 5,4 Prozent an.

Die Citigroup stufte HENSOLDT von "Neutral" auf "Buy" hoch. Auf Tradegate gewannen die Papiere des Rüstungsunternehmens 3 Prozent zum Xetra-Schluss./ajx/stk

