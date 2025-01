Aktien Frankfurt Ausblick: Dax könnte die Rekordjagd fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Tag Pause dürfte der DAX am Mittwoch die Rekordjagd wieder aufnehmen. Der Dow Jones Industrial hatte in New York die Kursgewinne nach dem europäischen Handelsschluss ausgebaut und dies verleht dem Dax nun Rückenwind.

Knapp eine Stunde vor der Eröffnung signalisierte der X-DAX den Dax ein halbes Prozent höher bei 21.140 Punkten. Dies würde für eine neue Bestmarke reichen, denn die alte vom Montag liegt bei knapp 21.055 Punkten. Am Vortag war der Dax an dieser Hürde knapp gescheitert.

Dreh- und Angelpunkt des Geschehens bleibt der neue US-Präsident Donald Trump, der an den New Yorker Börsen am ersten Handelstag nach seiner Amtseinführung für gute Stimmung sorgte. Laut der Commerzbank treibt der Fakt die Börsen an, dass seine Politik noch keine sofortigen Importzölle vorsieht. Allerdings rechnen die Experten mittelfristig mit drastischen Maßnahmen Trumps.

Bislang stellte dieser Zölle von 25 Prozent auf Importe aus Mexiko und Kanada in Aussicht. In Richtung China sagte der Republikaner, er denke über Zölle von 10 Prozent nach, was über Nacht die chinesischen Börsen belastete. Außerdem droht er der Europäischen Union mit Zöllen.

Mit Blick auf Einzelaktien rückten adidas in den Fokus. Analysten fanden lobende Worte für die am Vorabend veröffentlichten Eckdaten des Lifestyle-Konzerns zum Schlussquartal. Auf Tradegate stieg der Kurs denn auch um 4 Prozent.

Nicht gut kamen die Eckdaten von Schaeffler an, der Autozulieferer und Industriekonzern verfehlte die Erwartungen. Der Kurs sackte vorbörslich um 8 Prozent ab.

Die Berenberg Bank tauschte im Autosektor ihre Favoriten aus: Sie rät nun bei BMW-Aktien zum Kauf und strich im Gegenzug die Kaufempfehlungen für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und Porsche-Holding (Porsche Automobil vz). BMW stiegen auf Tradegate um 1,3 Prozent, während Mercedes-Benz und Porsche Holding nachgaben.

Neue "Buy"-Empfehlungen für die Papiere der Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) und Hannover Rück ließ beide Titel zulegen./bek/jha/