Aktien Frankfurt Ausblick: Dax konsolidiert nach Ausbruch aus Abwärtstrend

19.10.26 08:20 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der starken Vorwoche dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag erst einmal ruhiger angehen lassen. Für Zurückhaltung sorgt vor allem der neuerliche Kursrutsch im US-Tech-Sektor, der den NASDAQ 100 am Freitagabend auf das tiefste Niveau seit vier Wochen zurückgeworfen hatte. Rund eine Stunde vor dem Auftakt signalisiert der X-DAX den DAX auf 25.563 Punkte und damit 0,2 Prozent im Minus.

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In der vergangenen Woche hatte sich der Dax aus seinem seit dem Rekord von 26.618 Punkten Ende August währenden Korrekturtrend befreit und war am Freitag bis an seine 50-Tage-Linie geklettert, schloss aber etwas darunter. Der Trendindikator verläuft aktuell bei etwa 25.720 Punkten.

In Asien fiel die Reaktion auf die US-Schwäche in den technologielastigen Indizes in Japan und Südkorea am Montag uneinheitlich aus: Während der Nikkei 225 in Tokio weiter fiel, stabilisierte sich der zuletzt schwache Kospi in Seoul mit moderaten Gewinnen.

Die Schwäche am US-Aktienmarkt war derweil geprägt von Sorgen über die Finanzierungskosten der KI-Konzerne sowie ölpreisbedingter Inflation. Der Anlagestratege Mislav Matejka von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) beruhigte die Anleger inzwischen zumindest im Hinblick auf die zuletzt massiv gestiegenen Anleihezinsen. Er bleibe dabei, dass der Anstieg übertrieben gewesen sei, so der Experte. Sollten sich die Renditen an den Anleihemärkten stabilisieren, würde das den Aktienmärkten helfen.

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Auf der Unternehmensseite richten sich die Blicke der Anleger auf die DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)). Der Logistikkonzern hob nach einem Ergebnisanstieg im dritten Quartal seine Prognose für den operativen Gewinn des laufenden Jahres an. Für den Aktienkurs ging es am Montagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um knapp ein halbes Prozent nach oben. Ein Händler wertete den neuen Ausblick positiv, eine komplette Überraschung sei er aber nicht.

Bei den Anteilsscheinen der Norma Group (NORMA Group SE) griffen Anleger ebenfalls zu; die Papiere gewannen vorbörslich 2,9 Prozent. Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer will in den kommenden Jahren mit seiner neuen Aufstellung leicht wachsen und dabei deutlich profitabler werden, wie aus einer Strategiepräsentation hervorging.

Eine Empfehlung der Citigroup lieferte den Aktien des Autozulieferers AUMOVIO Rückenwind. Ihr Kurs stieg um gut 4 Prozent, nachdem die Analysten die Bewertung bei einem Kursziel von 56 Euro mit "Buy" aufgenommen hatten.

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Im Fokus bleiben zudem Immobilienkonzerne, allen voran die in Berlin stark vertretene Vonovia (Vonovia SE). So entscheiden Grüne und SPD in Berlin heute über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Linken. Die Grünen haben dazu am Abend (20.00 Uhr) einen kleinen Parteitag einberufen. Die SPD befindet bei einer digitalen Sitzung ihres Landesvorstands ebenfalls darüber.

Basis ist ein Sondierungspapier, das die drei Parteien am Wochenende vorgestellt hatten. Das bundesweit umstrittenste Vorhaben dürfte die Vergesellschaftung von etwa 160.000 Wohnungen von fünf Konzernen sein. Ein solcher Schritt im Gegenzug für Entschädigungen wäre in Deutschland einmalig. Ziel ist, durch mehr Einfluss auf den Wohnungsmarkt den zuletzt stetigen Anstieg der Mieten zu bremsen./mis/stk