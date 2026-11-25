FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der starken Erholung zum Wochenauftakt und dem erneuten Rückschlag am Dienstag zeichnet sich im DAX eine Stabilisierung ab. Am Mittwochmorgen signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,3 Prozent auf 25.095 Punkte. Vor fast zwei Wochen hatte er bei etwas mehr als 27.000 Punkten noch auf Rekordniveau gestanden.

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Vor allem im besonders arg gebeutelten Tech-Sektor geht es zuletzt heiß her, zusätzlich angestachelt durch die Führungskrise beim KI-Motor NVIDIA. Der Tech-Auswahlindex NASDAQ 100 war von Anfang Oktober bis zum vergangenen Freitag um rund 20 Prozent abgetaucht. Seither fragen sich die Anleger, ob damit schon der Boden gefunden ist.

Nach sprunghafter Erholung am Montag kam er am Dienstag wieder deutlich zurück. Am Nachmittag rollt eine Flut an US-Wirtschaftsdaten auf die Börse zu, bevor die Amerikaner am Donnerstag ihr Thanksgiving feiern und der Handel ausbleibt.

In Asien stand der Tech-Sektor am Mittwochmorgen massiv unter Druck, wie die deutlichen Verluste des südkoreanischen KOSPI, aber auch des japanischen Nikkei 225 zeigten.

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Auf der Handelsplattform Tradegate geht es für die deutschen Tech-Werte wie Infineon und Siemens Energy entsprechend etwas weiter abwärts. Infineon hatten nach dem Strohfeuer vom Montag tags zuvor bereits wieder ein Tief seit April gesehen. Auch Aixtron (AIXTRON SE) knüpfen an den Kursrutsch vom Dienstag an, den eine Verkaufsempfehlung der UBS ausgelöst hatte.

Abseits der Tech-Werte sorgt der große Ausblick auf 2027 von JPMorgan für die Autobranche für Aufmerksamkeit. Darin strichen die Experten unter anderem ihre bisherigen Empfehlungen für die Zulieferer AUMOVIO und Stabilus (Stabilus SE), hoben dagegen aber Schaeffler auf "Overweight" und lobten das schnell wachsende Geschäft mit humanoiden Robotern.

Mit Porsche AG (Porsche vz), Continental und Daimler Truck finden sich drei deutsche Werte unter den Branchenfavoriten für das kommende Jahr./ag/zb