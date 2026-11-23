FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach sechs Verlusttagen in Folge scheint sich der DAX am Montag auf dem tiefsten Niveau seit Anfang Oktober zu stabilisieren. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt es eine "Erholung auf Bewährung", bei der zunächst charttechnisch orientierte Käufer auf eine Gegenbewegung setzen.

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Immerhin war der Dax von seinem Rekord Mitte des Monats bei etwas mehr als 27.000 Punkten zuletzt schnurstracks um mehr als 8 Prozent abgesackt. Am Montagmorgen signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn eine Erholung um 0,4 Prozent auf 24.895 Punkte.

Der Tech-Sektor stand zuletzt weltweit enorm unter Druck. In Europa rutschte der Stoxx Europe 600 Technology von seinem Höchststand im Oktober um fast 17 Prozent ab auf das tiefste Niveau seit Mai. Der US-Auswahlindex NASDAQ 100 sank gar um gut 20 Prozent und gab seine kompletten Jahresgewinne ab.

Nichts konnte zuletzt die miese Stimmung beleben, weder gute Zahlen des in einer Führungskrise steckenden KI-Motors NVIDIA, noch der Rekord-Börsengang von Anthropic. Zu schwer wogen die Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA und anhaltende Zinssorgen.

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Nun zeichnet sich aber in Europa und später den USA zunächst etwas Entspannung ab, während sich der südkoreanische KOSPI am Morgen weiter schwach zeigte. Bis Juni war der technologielastige Index noch der Highflyer, seither verlor er bis dato mehr als die Hälfte. Er schaffte im Tagesverlauf nur eine kleine Eindämmung seiner Verluste.

Dies mahnt zur Vorsicht, auch wenn auf der Handelsplattform Tradegate die deutschen Tech-Werte Käufer fanden. Noch stärker gefragt als Infineon, Siemens Energy & Co sind aber die Aktien von Bayer nach der richterlichen Genehmigung ihres Glyphosat-Vergleichs in den USA.

JPMorgan-Analyst Richard Vosser lobte einen weiteren Schritt, den finanziellen Schaden des Themas einzudämmen. Er rechnet mit einer starken Reaktion der Aktie, die den Gesamtmarkt zum Wochenauftakt klar abhängen sollte. Vorbörslich trifft dies mit plus 7 Prozent eindeutig zu./ag/zb