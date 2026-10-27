Aktien Frankfurt Ausblick: Dax mit moderatem Rückgang erwartet

27.10.26 08:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Erholungsgewinnen zum Wochenstart dürfte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zunächst leicht nachgeben. Die Ölpreise kamen am Dienstag nach einem kräftigen Anstieg am Vorabend etwas zurück. Sie entfernen sich damit weiter von ihrem jüngsten Sechsmonatshoch. Am Dienstag überwiegt wieder die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Krieg zwischen den USA und dem Iran und dem damit verbundenen Konflikt am Persischen Golf.

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Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX für den DAX ein Minus von 0,3 Prozent auf 25.331 Punkte. Am Montag war der Leitindex zeitweise knapp über 25.500 Punkte zurückgekehrt, letztlich aber doch unter seiner 100-Tage-Durchschnittslinie geblieben. Das Barometer für den längerfristigen Trend liegt aktuell bei 25.455 Punkten.

KI- und Halbleiteraktien erholten sich am Vorabend in den USA und auch am Morgen in Asien. Maßgeblich für die getrübte Anlegerstimmung mit Blick auf die Wachstumswerte werden im Wochenverlauf vor allem die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch sowie Geschäftszahlen von Microsoft, Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Amazon. In Europa entscheidet die EZB am Donnerstag ebenfalls über den Leitzins.

Der Umsatz der Porsche AG (Porsche vz) sank im dritten Quartal zwar, operativ verdiente der Sportwagenbauer aus dem VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzern aber wieder Geld, nachdem ein Jahr zuvor Sonderkosten das operative Ergebnis deutliche ins Minus gedrückt hatten. Bei Umsatz und operativem Ergebnis hatten Analysten etwas mehr auf dem Zettel. Die Profitabilität traf jedoch die Erwartungen. Porsche-Chef Michael Leiters bestätigte den Jahresausblick. Die Aktie stieg auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Vortag um 3 Prozent.

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Beiersdorf (Beiersdorf) hielt den Umsatz im dritten Quartal stabil und damit im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Den im Sommer gesenkten Jahresausblick bestätigte der Konsumgüterkonzern.

Cancom (CANCOM SE) senkte wegen der weiter anhaltenden Kaufzurückhaltung seine Umsatzzielspanne für 2026. Im dritten Quartal fielen die Erlöse des IT-Dienstleisters und das operative Ergebnis (Ebitda) ging zurück. Der Kurs der Aktie sackte auf Tradegate um 5 Prozent ab.

Der Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE) verdiente im dritten Quartal mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum./edh/mis