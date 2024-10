Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nach Rekordhoch leicht im Minus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Dax-Rekord (DAX) am Vortag dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag erst einmal ruhiger angehen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den Leitindex ein Minus von 0,12 Prozent auf 19.559 Punkte. Der Rekord vom Vortag lag bei fast 19.675 Punkten. Sein Pendant für die Eurozone , der EuroStoxx 50, wird am Freitag ebenfalls leicht in der Verlustzone erwartet.

Am Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) erneut den Leitzins gesenkt und mit Blick auf mögliche weitere Schritte darauf verwiesen, die Konjunkturentwicklung abwarten zu wollen. Insgesamt gab es damit keine Überraschungen seitens der EZB.

Die Vorgaben aus Übersee sind zum Wochenschluss durchwachsen. An der Wall Street reichte es zwar für weitere Rekorde, der Schwung ließ im Handelsverlauf aber nach.

Unter den Einzelwerten stehen in Frankfurt die Aktien von Stratec (STRATEC SE) im Blick. Der Diagnostikspezialist machte gut zwei Monate nach seiner bestätigten Jahresprognose beim Erlös einen Rückzieher.

Die Anteilsscheine von adidas profitierten vorbörslich etwas von einem positiven Analystenkommentar der Baader Bank. Der Sportartikelhersteller komme bei der Rückkehr zur Profitabilität schneller als von ihm erwartet voran, schrieb Analyst Volker Bosse. Die Papiere notierten auf der Handelsplattform Tradegate moderat über dem Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag.

Für die Aktien von Süss Microtec (SÜSS MicroTec SE) ging es auf Tradegate um fast fünf Prozent nach unten. Die Investmentbank Stifel hatte die Kaufempfehlung für die Papiere des Hightech-Unternehmens gestrichen./la/jha/