Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stagniert - Mai bleibt guter Börsenmonat

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte nahezu bewegungslos in den letzten Handelstag im Mai starten. Eine Stunde vor dem Handelsstart am Freitag signalisierte der X-DAX den Leitindex Dax mit 18 496 Punkten quasi unverändert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird moderat im Plus erwartet.

Trotz des jüngsten Rückschlags von seinem Rekordhoch bei 18 892 Punkten hat sich die alte Börsenregel "Sell in may and go away" für die Anleger nicht ausgezahlt. Mit einem Plus von über 3 Prozent war der Mai ein guter Monat. Zwischenzeitlich hatte der Dax über fünf Prozent zugelegt, bevor sich die Zinssorgen der Anleger wieder stärker bemerkbar machten.

Am Nachmittag könnten Inflationsdaten aus den USA neue Hinweise auf die US- Geldpolitik geben und auch die Kurse bewegen. Einige zweifeln inzwischen an den schon sicher geglaubten Zinssenkungen in der Eurozone und den USA. An diesem Donnerstag steht die Entscheidung der Europäischen Zentralbank an. Experten rechnen mit einer ersten Leitzinssenkung nach einer längeren Zeit mit straffer Geldpolitik im Kampf gegen die hohe Inflation.

Im vorbörslichen Handel gab es am Morgen nur wenig Bewegung. Unter den Nebenwerten verloren Carl Zeiss Meditec vorbörslich rund zwei Prozent. Die Bank JPMorgan ist kurzfristig besonders skeptisch für die Papiere des Technologieunternehmens und setzte sie in einer Branchenstudie auf die "Negative Catalyst Watch"./bek/jha/