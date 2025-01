Aktien Frankfurt Ausblick: Dax testet Marke von 20.000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte mit moderaten Gewinnen in die erste volle Handelswoche des Jahres starten. Vorbörslich probierte der Leitindex den Sprung über die runde Marke von 20.000 Zählern. In der neuen Woche dürften auch große Investoren vermehrt aus der Weihnachtspause zurückkehren, sodass Kursbewegungen mehr Aussagekraft haben als in den ersten Tagen des Jahres.

Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex einen Gewinn von 0,4 Prozent auf 19.980 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) wird moderat im Plus erwartet.

Investoren bleiben vor der Amtseinführung von Donald Trump zum US-Präsidenten am 20. Januar vorsichtig. Zu groß sind die Ungewissheiten hinsichtlich seiner Handelspolitik und deren Folgen angesichts Zolldrohungen gegen China und andere Staaten.

Zudem stehen in dieser Woche zahlreiche Konjunkturdaten auf der Agenda, die auch Signalwirkung für die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank sowie der US-Notenbank Fed haben könnten. Am Montag und Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit auf Verbraucherpreise in Deutschland und im Euroraum. Der konjunkturelle Höhepunkt dürfte aber am Freitag der monatliche Arbeitsmarktbericht in den USA sein.

Unter den Einzelaktien im Dax legten RWE und Sartorius (Sartorius vz) vorbörslich zu. Beide Titel hatten im vergangenen Jahr zu den größten Verlierern im Leitindex gezählt./bek/jha/