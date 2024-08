Aktien Frankfurt Ausblick: Dax vor siebtem Börsentag in Folge mit Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Getragen von der Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA dürfte der DAX am Mittwoch vor der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten etwas höher starten. Die Daten haben großen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank. Am Vortag hatten bereits US-Erzeugerpreise die Indizes hierzulande, vor allem aber in New York gestützt.

Der X-DAX signalisierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher bei 17.888 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde ebenfalls etwas höher erwartet.

Zur Wochenmitte winkt dem Dax der siebte Börsentag in Folge mit Gewinnen. Seit dem Kursrutsch auf fast 17.000 Punkte zu Beginn der Vorwoche hat der Dax inzwischen etwa die Hälfte seiner Verluste seit Monatsanfang aufgeholt. Bei etwas über 17.800 Punkten stieß er zuletzt auf Widerstand.

Zur Wochenmitte beschäftigt die Anleger in Deutschland noch einmal die Berichtssaison, die sich auf der Zielgeraden befindet. Aus dem Dax legten die Energiekonzerne RWE und Eon (EON SE) Quartalszahlen vor. Beide Aktien bewegten sich vorbörslich auf Tradegate kaum von der Stelle.

Gut kamen im vorbörslichen Handel die Geschäftszahlen des Düngemittelproduzenten K+S und der Immobiliengruppe Grand City Properties an, beide Aktien legten zu. Enttäuscht reagierten Anleger auf den Quartalsbericht von Evotec, die Papiere sackten um 5 Prozent ab. Der Entwickler pharmazeutischer Wirkstoffe hatte bereits vergangene Woche die Prognose für dieses Jahr deutlich gestutzt und damit die Aktie auf Talfahrt geschickt./bek/stk