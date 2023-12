Aktien Frankfurt Ausblick: Dax vor US-Arbeitsmarktbericht wieder auf Klettertour

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Verschnaufpause vom Anstieg in Rekordhöhen dürfte der Dax (DAX 40) am Freitag die Klettertour wieder aufnehmen. Der X-DAX als Indikator für den Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,2 Prozent auf 16 656 Punkte. Der Dax bewegt sich damit auf seinen Rekord vom Mittwoch bei 16 727 Punkten zu. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) wird am Freitag mit einem Zuwachs von 0,1 Prozent erwartet.

Die bisherige Jahresendrally des Dax von fast 14 Prozent war gerade von der Hoffnung auf bald wieder sinkende Zinsen getragen. Umso interessanter wird der US-Arbeitsmarktbericht für November am Nachmittag. Ausgerechnet ein zu guter Bericht könne zur Gefahr für die Börse werden, warnte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

"Denn ein robuster Arbeitsmarkt könnte die Fed dazu veranlassen, die erste Zinssenkung etwas weiter nach hinten zu verschieben." Aktien- und Rentenmarkt könnten gleichermaßen negativ auf zu positive Daten reagieren. Erwartet würden im Vergleich mit dem Vormonat von Anlegern und Analysten etwas mehr neu geschaffene Stellen.

Vorbörslich auf Tradegate stiegen am deutschen Aktienmarkt am Freitag die Papiere von Airbus (Airbus SE (ex EADS)) nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um ein Prozent zum Xetra-Schluss. Nemetschek (Nemetschek SE) hingegen fielen um 2,7 Prozent. Für den Bausoftware-Anbieter hatte die Berenberg Bank das Kaufvotum gestrichen.

Adidas (adidas) und PUMA SE zeigten sich nach den Gewinnmitnahmen vom Vortag vorerst kaum erholt. Händler verwiesen auf einen unter den Erwartungen liegenden Ausblick des nordamerikanischen Sportbekleidungsherstellers Lululemon. Adidas und Puma seien bereits im Korrektur-Modus, da dürften die Lululemon-Aussagen kaum helfen, hieß es.

Nach der Kapitalerhöhung von HENSOLDT für die geplante Übernahme des Rüstungsspezialisten ESG gaben die Papiere des MDAX-Konzerns nach. Auf Tradegate belief sich das Minus auf zwei Prozent zum Xetra-Schluss./ajx/mis